Namesto tega so se pri Spotifyju odločili delnice ponuditi neposredno na Newyorški borzi (NYSE), s čimer so se odrekli jamčenju investicijskih bank, ki v primeru IPO ponudbe običajno več tednov ali mesecev dvorijo finančnim vlagateljem. Po drugi strani bodo Švedi s tem prihranili več milijonov dolarjev provizij, ki bi jih sicer porabili v zameno za bančna jamstva. V podjetju so se odločili na borzni paket uvrstiti že obstoječe delnice, s čimer bodo ustanoviteljem in vlagateljem omogočili nadaljnji nadzor nad podjetjem.

»Naše podjetje ne zbira dodatnega kapitala, naši delničarji in zaposleni namreč lahko že več let prosto kupujejo in prodajajo delnice podjetja,« je za mnoge tvegano potezo komentiral generalni direktor in ustanovitelj podjetja Daniel Ek ter izpostavil, da ga »ne zanima hitra, skokovita rast vrednosti podjetja, temveč želi graditi na dolgi rok«. Z vstopom na borzo naj bi podjetje po nekaterih ocenah bilo vredno krepko čez 20 milijard dolarjev.

Spotify je bil ustanovljen leta 2006, dve leti zatem pa je svetu ponudil storitev, ki je dodobra preoblikovala glasbeni trg. Podjetje je lani preseglo štiri milijarde prihodkov, ima približno 160 milijonov mesečnih uporabnikov in prek 70 milijonov naročnikov, kar je dvakrat več od prvega konkurenta na področju pretočne glasbe, Applove storitve apple music.