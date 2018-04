Jutri bo v zahodni polovici Slovenije oblačno, občasno bo deževalo. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 4, najvišje dnevne od 9 do 14, v vzhodni Sloveniji okoli 17 stopinj Celzija.

V četrtek dopoldne se bo dež razširil na vso Slovenijo, zvečer bo v severovzhodni Sloveniji prehodno zapihal severni veter. V noči na petek bo dež povsod ponehal. V petek bo pretežno jasno.

Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji počasi slabi. Z jugozahodnimi vetrovi priteka topel in postopno bolj vlažen zrak.

Danes bo v sosednjih pokrajinah Italije in v Gorskem Kotarju pretežno oblačno, proti večeru so tam že možne manjše padavine. Drugod bo delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo. Jutri bo v krajih zahodno in južno od nas občasno deževalo, drugod bo še suho vreme. Še bo vetrovno.