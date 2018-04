Andres Bonicalzi, odvetnik prostovoljne ustanove, ki skrbi za žrtve posilstev, je na novinarski konferenci dejal, da je do spolnih zlorab prihajalo med letoma 2004 in 2011 v zgradbi River Plata, kjer so bivali mladi nogometaši.

Za zdaj je znano, da so zlorabljeni nogometaši zlorabe prijavili na policijo v Buenos Airesu, podrobnosti preiskave pa še niso znane. »Ne poznamo še podrobnosti, toda vsi v klubu smo na voljo sodnim in preiskovalnim organom na pomoč pri preiskavi,« je sporočil generalni sekretar River Plata Ignacio Villarroel.

Bonicalzi je še povedal, da so pozornost vzbudili trije primeri, ki se »tičejo dekleta iz odbojkarske ekipe in dva primera iz nogometne ekipe.«

»Preiskujemo pričanje članov družine, katere otroci so žrtve pedofilskega omrežja,« je dodala javna tožilka Maria Soledad Garibaldi.

Do zdaj so aretirali šest ljudi, med njimi nogometnega sodnika Martina Bustosa, predstavnika za odnose z javnostmi in organizatorja turnirjev mlajših ekip.

River Plate je najbolj uspešen nogometni klub v zgodovini Argentine. Osvojil je 36 naslovov državnega prvaka. Sicer pa gre za večšportno organizacijo, ki ima pod svojim okriljem številne mlajše ekipe, prav tako nogometno akademijo in izobraževalni center.