Pogrešana 19-letna Tea iz Domžal

Svojci od petka pogrešajo 19-letno Teo Zabret iz Ljubljane. Pogrešana je visoka med 160 in 165 centimetrov, suhe postave in ima dolge rjavo-rdeče lase. Ob odhodu je bila oblečena v črni spodnji del trenirke Adidas, črno usnjeno jakno in sivo jopico z dolgimi rokavi, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.