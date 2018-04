»Svoj prvi gol za Olimpijo bi takoj zamenjal za zmago,« je po velikem slovenskem derbiju med Olimpijo in Mariborom skrušeno dejal Mitch Apau, robustni in tudi hitri desni bočni igralec Olimpije, ki je bil vidno poklapan ob delitvi točk. »V slačilnici ni bilo nobenega zadovoljstva, saj smo mi izgubili dve točki in ne osvojili ene. Izid za nas ni slab, a jaz sem bolj žalosten kot srečen. Premoč v prvem polčasu bi morali nadgraditi z golom, tako pa smo bili v drugem kaznovani, ker je za trenutek popustila zbranost,« je bistvo dogajanja v Stožicah povzel Nizozemec.

Če je bil Apau potrt, je bil predsednik kluba Milan Mandarić zadovoljen z ritmom na evropski ravni in vzdušjem na stadionu. Navdušeno je dodal, da so igro Olimpije pohvalili celo predstavniki Juventusa in Torina, ki so bili v njegovi družbi na tribuni VIP. Na njej ni bilo suspendiranega športnega direktorja Maribora Zlatka Zahovića, ki sploh ni prišel v Stožice, kjer ga je med pomembneži zastopal pomočnik in prijatelj Miran Pavlin.

Prvi polčas najboljša predstava Olimpije spomladi Po najboljšem polčasu v spomladanskem delu bi morala Olimpija oditi na odmor z golom ali dvema prednosti. Za mat sta zmanjkala zadnja podaja in klasični napadalec, saj je imela Olimpija na igrišču dejansko pet vezistov (trije so bili defenzivni), ki so Mariborčanom skrili žogo, po izgubi pa tudi takoj odvzeli, a gola ni bilo. Očitno je bilo, da Olimpija vse tekme ne bo mogla odigrati v tako visokem ritmu, zato je Maribor zadihal v drugem polčasu. »Bili smo boljši in bliže zmagi. Škoda, ker popolne premoči v prvem polčasu, ki je bila plod našega poguma, visokega ritma ter kombinatorne in agresivne igre, nismo nadgradili z golom. Glede igre od fantov ne morem zahtevati več, saj so me z vsem presenetili in pokazali, koliko so napredovali,« je derbi ocenil trener Olimpije Igor Bišćan, ki je obžaloval zapravljeno priložnost Alvesa, ko je imel na glavi vodstvo 2:0 in s tem tudi naslov prvaka. »Če bi mi pred tekmo ponudili, da izberem igralca, za katerega sem prepričan, da bo v takšni situaciji zabil gol, bi se odločil za Alvesa. Reakcija vratarja Maribora je bila fenomenalna. Tudi če bi zadel in bi zmagali, naslova prvaka še ne bi osvojili. Bili bi pa malo bliže temu cilju, saj je še veliko tekem,« je pojasnil 39-letni Bišćan, ki je potegnil nekaj dobrih taktičnih potez, očitno pa je, da mu manjka klasični napadalec. Abass Issah je bolj krilni napadalec kot srednji napadalec. Leon Benko spomladi zabija, a je obsedel na klopi. Andrej Vombergar nikakor ne ujame forme. Z zimsko okrepitvijo Draganom Mrdjo so v nedeljo že prekinili pogodbo.

Točka upanja za Maribor Maribor si je v Stožicah priigral točko upanja, da še lahko ogrizi pohod Olimpije proti naslovu prvaka. Trener Maribora Darko Milanič je v prvem polčasu stavil na tekače Boharja, Ahmedija, Cretuja in Pihlarja, da bi Ljubljančane onemogočili v posesti žoge, a so bili povsem nemočni, na trenutke celo nebogljeni. Predstava Maribora v prvem polčasu je bila na ravni drugoligaškega moštva, ki ni uspelo sestaviti petih podaj. Boljši vtis je zapustil v drugem delu, ko je s svežimi umetniki Vršičem, Zahovićem in Mešanovićem deloval bolj enakovredno in je trener Milanič tudi spremenil taktično postavitev v romb. »Točka in obramba Handanovića nam lahko pomenita veliko za prihodnost. Dobro se zavedam, da moramo biti boljši. V igri z žogo nismo na želeni ravni, morali bi si upati več, se več odkrivati. Preveč je bilo teka za žogo, ne pa teka, ko imamo žogo mi. Zelo pozitivno je, da smo pokazali visoko moralo in izid izenačili po vodstvu tekmeca,« je tekmo analiziral trener Maribora Darko Milanič, ki ni hotel veliko govoriti, ko smo omenili priimek Zahović. Gol Luka Zahovića je pospremil z besedami: »Upam, da veliko pomeni za ekipo in njegovo samozavest.« Kako je afera Zlatko Zahović vplivala nanj in na ekipo, ni želel komentirati. Na to temo je bil bolj zgovoren Martin Milec, podajalec za izenačujoči gol, ki so ga soigralci premalo izkoriščali za prodore po desnem boku. »Ker sem bil deset dni v reprezentanci, mi je bilo laže kot ostalim fantom. Dogodki v klubu so vplivali na našo igro. Nismo bili sproščeni in dovolj mirni, ko smo imeli žogo, zato je bilo preveč tehničnih napak. Vse to je posledica pomanjkanja samozavesti. Do konca moramo zmagati na vseh tekmah, tudi Olimpiji bo spodrsnilo, zato lahko nadoknadimo zaostanek,« se je optimist Martin Milec, edini igralec, ki ga je klub določil za pogovore z mediji.

1. SNL, 25. krog 1. Olimpija 25 18 5 2 47:11 59 2. Maribor 24 14 7 3 39:18 49 3. Domžale 23 14 4 5 50:19 46 4. Rudar 23 11 4 8 31:25 37 5. Celje 24 10 6 8 40:32 36 6. Gorica 24 8 4 12 24:34 28 7. Krško 23 6 5 11 28:40 23 8. Aluminij 24 5 6 13 26:43 21 9. Triglav 23 3 6 14 20:44 15 10. Ankaran 24 2 7 15 20:59 13 Pari 26. kroga, sobota ob 15. uri: Ankaran – Gorica, ob 16.20: Maribor – Celje, ob 18.45: Rudar – Aluminij, nedelja ob 15.50: Krško – Olimpija, ob 19. uri: Domžale – Triglav.

Lestvica strelcev 12 – Poplatnik (Triglav), 11 – Škrbić (Krško), 9 – Tavares (Maribor), Mary (Rudar), 8 – Mešanović (Maribor), Alves (Olimpija), Bizjak (Domžale), 7 – Issah (Olimpija), Kapić (Gorica)...