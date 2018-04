Glede na trenutno uvrstitev na lestvici je za oba kluba pokalno tekmovanje edina možnost za pot v Evropo. Goričani so v prednosti, saj ima Aluminij preveč dela z obstankom v ligi. Za nameček je moštvo iz Kidričevega najljubši tekmec Primorcev, saj ga redno premagujejo. Oba trenerja sta optimista. Miran Srebrnič je bil zadovoljen s predstavo Gorice proti Rudarju, saj je bil podoba na igrišču boljša kot na začetku spomladi. Oliver Bogatinov ima po zmagi proti Triglavu, neposrednemu tekmecu za obstanek, več miru v hiši, a igra je daleč od popolne. V obrambi je bilo ob vsakem predložku Triglava veliko panike, a so bili Gorenjci prav neverjetno neučinkoviti. V napadu ima velikega aduta v hitrem ganskem napadalcu Ibrahimu Mensahu Druga tekma polfinala Olimpija – Celje bo jutri ob 18. uri v Stožicah. Povratni bosta prihodnji teden.

Krško – Triglavdanes ob 16. uri, sodnik: Skomina

Oboji so konec tedna izgubili, a zapustili dober umetniški vtis. Krčani so proti Domžalam klonili v 89. minuti, Kranjčani so bili boljši od Aluminija, vendar niso znali žoge spraviti v mrežo gostiteljev. Krško ima pred Triglavom osem točk prednosti in z zmago bi bil obstanek dejansko zagotovljen. »V Krško gremo po točke, ki smo jih izgubili v Kidričevem,« je odločen trener Triglava Siniša Brkić, ki se zaveda, da ekipo, ki bo deveta v prvi ligi, čakajo zahtevne dodatne kvalifikacije, Letos so drugoligaši zelo ambiciozni, zlasti Nafta in Drava, da napredujejo v prvo ligo.

Verjetni postavi – Krško: Zalokar, Kulinitš, Krajcer, Ejup , Jakolič, Volarič, Da Silva, Kovačič, Šturm, Vekić, Mujan. Triglav: Džafič, Šmit, Suljević, Zec, Križaj, Robnik, Elsner, Krcić, Vokić, Poplatnik, Žurga. Naš namig: 0.