Olimpija je na derbiju proti Mariboru navdušila z agresivno igro zvezne vrste, v kateri je ritem narekoval 24-letni Hrvat Danijel Miškić, ki je bil rojen v Novem mestu. Ko sta se starša iz Avstrije, kjer sta živela, vračala v Zagreb, sta namreč pri Novem mestu doživela prometno nesrečo in tako se je mesec dni pred rokom rodil v dolenjski prestolnici. Pri Miškiću se že s tribune vidi, da je zrasel v priznani šoli zagrebškega Dinama, katerega član je bil kar osem let. Nekdanjega mladinca Dinama odlikujejo izjemen pregled nad igro, natančne podaje in silovit strel.

Ima sloves maratonca, nepredvidljivega in zelo čvrstega nogometaša, s katerim imajo nasprotnikovi branilci ogromno težav. Čeprav je bil član vseh mlajših reprezentančnih selekcij Hrvaške, za katere je zbral kar 33 uradnih nastopov, je v prvi hrvaški ligi v članski konkurenci odigral le 20 minut. Zaradi velike želje po dokazovanju je januarja leta 2014 prekinil pogodbo z Dinamom in se preselil v Celje, julija 2016 pa v Olimpijo.

Miškić je vzorčni primer nogometaša, ki je bil za svojo vztrajnost in trdo delo na treningih nagrajen. Ko je poleti v Olimpijo prišel za trenerja njegov rojak Igor Bišćan, je izgubil status prvokategornika in obsedel na klopi. Jeseni je na igrišču preživel zgolj 130 minut. Edina tekma, ki jo je odigral v celoti, je bila pokalna z drugoligašem Radomljami. Tudi spomlad je začel med rezervisti, a bil vseskozi miren in tiho. Ko je dobil priložnost, jo izkoristil v celoti. Proti Aluminiju in Rudarju je kot specialist za proste strele zabil dva evrogola, s katerima je navdušil navijače. Miškić je bil glede na taktično postavitev eno izmed presenečenj v začetni enajsterici Olimpije na derbiju proti Mariboru.