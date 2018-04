Od danes naprej popolna zapora Gosposvetske in Dalmatinove

V središču Ljubljane bosta z današnjim dnem zaradi rekonstrukcije za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste. Popolna zapora naj bi veljala predvidoma vse do 30. junija. Uvedena bo začasna prometna ureditev, za pešce in kolesarje bodo vzpostavljeni koridorji.