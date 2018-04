Na sedmih drugoligaških tekmah (dvoboj Nafta – Zarica Kranj je bil preložen zaradi razmočenega igrišča) so gostujoče ekipe kar petkrat zmagale, na domačem igrišču pa so bili uspešni samo nogometaši Rogaške in Brd. Za najvišjo zmago je poskrbela Mura, ki je s kar 8:0 odpravila Veržej, drugouvrščena Drava pa je uspešno opravila težko gostovanje pri Dobu. Za Ptujčane je zmagoviti gol za 2:1 dosegel Jon Šporn v tretji minuti sodnikovega podaljška, gostje pa so prekinili uspešen niz Doba, ki je po sedmih tekmah brez poraza, odkar ga vodi trener Nenad Toševski, tokrat prvič ostal brez točk.

2. SNL, 21. krog: Brežice-Terme Čatež – Tabor Sežana 0:1 (0:0); strelec – 0:1 Sever (53/11-m), stadion Brežice, gledalcev: 120, sodnik: Janžekovič.

Brda – Krka 1:0 (0:0); strelec – 1:0 Debenjak (76), športni park Vipolže, gledalcev: 75, sodnik: Antič.

Jadran – Bravo 1:4 (1:3); strelci – 0:1 Đajić (9), 0:2 Jugovar (10), 1:2 Palčič (21), 1:3 Klemenčič (37), 1:4 Sredojević (82), športni park Dekani, gledalcev: 120, sodnik: Šmajc.

Veržej – Mura 0:8 (0:5); strelci – 0:1 Šušnjara (10), 0:2 Žiger (18), 0:3 Lorbek (25), 0:4 Kouter (30), 0:5 Maroša (40), 0:6 Lorbek (62), 0:7 Maroša (64), 0:8 Vaš (90), stadion Čistina, gledalcev: 450, sodnik: Tkalčič.

Dob – Drava Ptuj 1:2 (1:0); strelci – 0:1 Fanimo (9), 1:1 Jarović (72), 1:2 Šporn (93), športni park Dob, gledalcev: 150, sodnik: Gornjak.

Ilirija – Radomlje 1:2 (0:1); strelci – 0:1 Cerar (2), 1:1 Barukčić (51/avtogol), 1:2 Grvala (54), stadion Ilirija, gledalcev: 120, sodnik: Bukovec.

Rogaška – Fužinar 4:2 (2:2); strelci – 1:0 Neskić (27), 1:1 Rokavec (33), 2:1 Močić (44), 2:2 Rokavec (45), 3:2 Brodnjak (48), 4:2 Šlogar (90), ŠC Rogaška Slatina, gledalcev: 300, sodnik: Podgoršek.