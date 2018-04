Dvoboj v Torinu med italijanskim in španskim prvakom bo že jubilejni dvajseti. Z 9:8 v zmagah vodijo Madridčani, medtem ko je gol razlika izenačena pri 22:22. Tekma bo nedvomno posebna za trenerja Reala Zinedina Zidana. Francoz, ki je med letoma 1996 in 2001 igral za Juventus, nato pa za tedaj rekordnih 77,5 milijona evrov prestopil v kraljevi klub, v Torino prihaja prvič v vlogi trenerja. Nazadnje je sicer tu igral leta 2006, ko je z galaktiki v osmini finala premagal belo-črne z 2:0.

Od igralcev, ki so pred dvanajstimi leti igrali na omenjeni tekmi, bo danes na igrišču bržkone le Gianluigi Buffon. Vratar in kapetan stare dame bo pri svojih 40 letih nocoj odigral že 116. tekmo v ligi prvakov. Doslej je v tekmovanju prejel 109 golov, devetinštiridesetkrat pa je mrežo ohranil nedotaknjeno. »Upam, da bo tokrat drugače kot pred tristotimi dnevi v Cardiffu,« pred ponovitvijo lanskega finala, ki ga je Real dobil s 4:1, pravi Gianluigi Buffon. Polovico golov je tedaj dosegel Cristiano Ronaldo, ki ga Buffon zelo ceni. »Edini igralec, ki je bil pri strelih tako nevaren, je bil David Trezeguet,« je prepričan vratar.

Torinčani so v generalki pred četrtfinalnim obračunom s 3:1 premagali Milan in se po remiju Napolija še utrdili na vrhu serie A. Za trenerja Massimiliana Allegrija je razveseljiva novica, da sta v soboto zaigrala Giorgio Chiellini in Juan Cuadrado, v ekipo pa naj bi se vrnila tudi Mario Mandžukić in Sandro. Zaradi rumenih kartonov ne bosta smela nastopiti Miralem Pjanić in Medhi Benatia. Na drugi strani bo imel Zidane z izjemo Nacha na voljo vse nogometaše.

Filozofija Bayerna podobna Barcini V senci obračuna nogometnih velikanov bo na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan odigran četrtfinalni dvoboj med Sevillo in Bayern Münchnom. Kluba bosta odigrala sploh prvo medsebojno tekmo, za Andaluzijce bo to obenem tudi njihov premierni nastop v tej fazi lige prvakov. Za favorite za uvrstitev v polfinale veljajo Bavarci, kar so dokazali tudi proti Borussii Dortmund, ki so jo konec tedna ponižali s kar 6:0. Navkljub temu njihov trener Jupp Heynckes na tekmeca ne gleda podcenjujoče. Nemec je namreč spomnil, da je bila Sevilla tudi v osmini finala v podrejeni vlogi, nato pa izločila Manchester United. Tudi sicer je Sevilla v letošnji sezoni že povzročala preglavice ekipam, ki so na papirju močnejše od nje. Poleg tega, da je iz španskega pokala izločila Atletico, je bila pred štirimi dnevi na pragu zmage proti Barceloni (2:2). »Lahko bi dejali, da bo imel Bayern zelo podobno filozofijo, kot jo je imela Barcelona v soboto. A ne gre za isti ekipi in tudi tekmovanje je drugo,« ocenjuje Sevillin vezist Pablo Sarabia, ki bo na sredini igrišča s soigralci močno pogrešal kaznovanega Everja Banego.