Keltska plesna pravljica z roboti

Zoltan Papp in Andrea Kern zadnje desetletje živita svoje sanje. Tako dolgo sta namreč del 50-članske ekipe, ki s predstavo Lord of the Dance plesnega genija Michaela Flatleyja že od leta 1996 podira prodajne rekorde. Slovensko občinstvo si bo predstavo, irsko plesno pravljico, lahko ogledalo 7. aprila v ljubljanskih Stožicah, Papp in Kernova pa v njej nastopata v vlogah zlobnih likovGospodarja teme (Dark lorda) in Morrighan, ki sta sicer v popolnem nasprotju z njunima značajema. To ju le dodatno navdušuje. »Uničiti hočeva svet dobrega,« se zasmejita ob vprašanju, ali v zlobi uživata. »To ti na odru dovoljuje več svobode, saj ti je kot zlobnemu liku vse odpuščeno in lahko počneš, kar želiš,« pojasni Papp.