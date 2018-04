Očitno je Cerarjeva vlada, ki to več ni, ugotovila, da nima več kaj izgubiti, zato se je pod pritiskom gospodarstva odločila ukrepati razumno in ne klečeplaziti, kot sicer počne. Posledic seveda ne bo, razen če si Juncker premisli in neha naše politike ščipati v zadnjico ter skupaj z njimi kje preizkušati teran, sicer pa je zadnji čas, da se tudi ta cirkus preneha. Podpirati EU, ki ni sposobna izpeljati ciljev arbitraže, je prav nesmiselno, zato pri prihodnjih volitvah ne podprimo politikantov, ki jih zanima le lastno napredovanje v EU in v škodo države.

Matjaž Cerovac, Šmartno ob Paki