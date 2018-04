Evropske igre brez meja

Po izgonu ruskih diplomatov Rusi izženejo evropske – kot da to kaj rešuje in reši. Nič, saj bodo čez mesec ali tri, ko se vse skupaj malo poleže in ko drugi škandali zasenčijo tega, diplomati spet rajžali na tuje: eni v Rusijo in oni od tam po državicah Evrope. In tako do naslednjič. In koliko bo ta izgon pomagal onima dvema Rusoma k zdravju ali vsaj k malce boljšemu počutju? Toda ob tem se hote ali ne pojavlja drugo vprašanje: kako to, da ga vedno pobiksajo drugi, nikoli pa ne mi, civilizacijsko napredni zahodnjaki, Evro-Američani? Kdo je pakiral kuferčke, ko so Američani z evropsko podporo napadli Irak, vrgli Huseina, češ da ima na zalogi malo morje ton kemičnega orožja? In potem ko tu niso našli nič strupenega, so morali vreči Gadafija. In od tistikrat na Bližnjem vzhodu ni miru in rezultat vseh teh ameriških iger brez meja so milijoni beguncev in z njimi preplavljena naša celina, da osebnih tragedij razbitih družin, pohabljenih in ubitih otrok, ukradenih otroštev in tako naprej niti ne omenjam.