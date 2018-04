Odprto pismo poslancu Horvatu

V Dnevniku sem 30. 3. prebrala odprto pismo gospe Mire Kofler poslancu Jožefu Horvatu, ki je tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Tako kot njej je tudi meni padla v oči njegova dvoličnost glede skrbi za gospodarsko škodo (Rusija, Palestina). No, posredno je že »odgovoril« s prikrito grožnjo v smislu: trgovanje z Rusijo prinaša eno milijardo, z Nemčijo pa kar deset. Kot da bi naša suverena, preudarna zunanja politika, ki upošteva do zdaj znana dejstva, porušila odnose z Nemčijo. Še posvaril in opozoril je na pravila, ki jih je treba spoštovati, če želimo na »francosko-nemški vlak«. So to pravi argumenti ali le slepa poslušnost in ponižno podrejanje Velikemu bratu? Kako je že bilo z Irakom in njihovim orožjem za množično uničevanje? Se nekateri ne upajo prevzeti odgovornosti za pokončno držo? Med njimi tudi predsednik države s svojimi svetovalci? Njegova dejanja na zunanjepolitičnem parketu bi morala biti usklajena, mar ne? Premier Cerar pravi: »Predsednik države se o tem ni pogovarjal ne z mano ne z zunanjim ministrom. Menim, da to ni dobro. Vlada je tista, ki oblikuje politiko, zato se moramo vsi skupaj usklajevati.«