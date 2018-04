Nogometašem trenerja Antonia Conteja v letošnji sezoni nič ne gre po načrtih. Aktualni angleški prvaki so v 32. krogu vpisali že deveti prvenstveni poraz v sezoni. Kako slabo jim gre, je mogoče ugotoviti že s pogledom na lansko prvenstveno lestvico. Pred skoraj natanko letom dni so imeli po 31 odigranih tekmah kar sedem zmag več, pet porazov manj, zbrali pa so 75 točk. Na tekmi proti Tottenhamu so pred domačimi gledalci klonili z 1:3 in izgubili še četrtič na zadnjih šestih tekmah. Če bo za Chelsea tudi nadaljevanje tako klavrno, mu grozi, da bo prihodnjo sezono ostal celo brez nastopa v ligi prvakov.

»Vse do konca prvenstva se moramo truditi in poskušati ujeti mesta, ki prinašajo igranje v ligi prvakov. Proti Tottenhamu smo imeli izvrstno priložnost, da znižamo zaostanek, a smo jo zapravili. Verjamem, da igralci dajejo vse od sebe, a navkljub temu po lestvici ne napredujemo. Zaradi tega moramo biti nekoliko zaskrbljeni,« je po tekmi priznal Antonio Conte.

Nogometaši italijanskega trenerja so v nedeljo proti londonskemu rivalu na Stamford Bridgeu izgubili sploh prvič po letu 1990 oziroma kar 27 tekmah. Z dvema goloma se je pri gostih izkazal Dele Alli, ki se je nazadnje dvakrat med strelce vpisal januarja 2017. Zanimivo, tudi tedaj prav proti Chelseaju.

Zmago s 3:1 si je v gosteh proti Evertonu priigral tudi Manchester City, ki je tako le še korak oddaljen od osvojitve svojega petega naslova najboljšega v Angliji. Slednjega si lahko zagotovi že na sobotnem derbiju, ko bo na stadionu Etihad gostil največjega tekmeca Manchester United. Če bodo meščani uspešni, bodo postali prva angleška ekipa, ki bo naslov prvaka osvojila tako zgodaj. S tem bi rekord odvzeli prav rdečim vragom, ki so v sezoni 2001/2002 državni prvaki postali 14. aprila.

A kot ugotavljajo pri BBC, je to le eden od mejnikov, ki bi jih lahko Manchester City postavil v letošnji sezoni. Če bo nadaljeval zmagovito, lahko med drugim postane tudi klub z največ osvojenimi točkami v eni sezoni, z največ doseženimi zmagami, z največ doseženimi goli, z največjo gol razliko in še bi se dalo naštevati.

Da so nogometaši Manchester Cityja na Otoku resnično razred zase, pove tudi podatek, da so imeli proti Evertonu žogo v posesti kar 82,13 odstotka igralnega časa. Gre za najvišji odstotek posesti gostujoče ekipe, vse odkar so leta 2002 v angleškem prvenstvu začeli meriti omenjeno statistiko.

Anglija, 32. krog 1. Man. City 31 27 3 1 88:21 84 2. Man. Utd. 31 21 5 5 60:23 68 3. Liverpool 32 19 9 4 75:35 66 4. Tottenham 31 19 7 5 62:26 64 5. Chelsea 31 17 5 9 53:30 56 6. Arsenal 31 15 6 10 58:41 51 7. Burnley 31 12 10 9 29:27 46 8. Leicester 31 11 10 10 47:43 43 9. Everton 32 11 7 14 38:53 40 10. Bourne. 32 9 10 13 39:51 37 11. Watford 32 10 7 15 41:57 37 12. Newcastle 31 9 8 14 31:40 35 13. Brighton 31 8 10 13 28:42 34 14. West Ham 31 8 9 14 39:57 33 15. Swansea 31 8 7 16 25:44 31 16. Huddersf. 32 8 7 17 25:53 31 17. C. Palace 32 7 9 16 31:50 30 18. Southamp. 31 5 13 13 29:47 28 19. Stoke 32 6 9 17 29:61 27 20. West B. 32 3 11 18 25:51 20

Italija, 30. krog 1. Juventus 30 25 3 2 70:16 78 2. Napoli 30 23 5 2 64:20 74 3. Roma 30 18 6 6 50:24 60 4. Inter 29 16 10 3 50:21 58 5. Lazio 30 17 6 7 73:39 57 6. Milan 29 15 5 9 42:35 50 7. Atalanta 29 13 8 8 45:31 47 8. Sampdoria 29 13 5 11 48:45 44 9. Fiorentina 29 12 8 9 40:33 44 10. Torino 29 9 12 8 41:37 39 11. Bologna 30 10 5 15 35:42 35 12. Udinese 29 10 3 16 38:44 33 13. Genoa 29 8 7 14 22:30 31 14. Cagliari 29 8 5 16 27:48 29 15. Chievo 29 7 7 15 27:48 28 16. Sassuolo 29 7 7 15 19:49 28 17. Spal 30 5 11 14 29:51 26 18. Crotone 29 6 6 17 27:52 24 19. Verona 29 6 4 19 25:59 22 20. Benevento 29 3 1 25 21:69 10

Francija, 31. krog 1. PSG 31 27 2 2 95:21 83 2. Monaco 30 20 6 4 74:32 66 3. Marseille 31 18 8 5 64:38 62 4. Lyon 31 17 9 5 64:36 60 5. Montpellier 31 10 15 6 31:26 45 6. Rennes 30 13 6 11 39:36 45 7. Nice 31 13 6 12 42:43 45 8. Nantes 31 12 8 11 30:33 44 9. St. Etienne 31 11 9 11 36:44 42 10. Guingamp 31 10 8 13 32:46 38 11. Dijon 31 10 8 13 44:60 38 12. Bordeaux 31 10 7 14 34:41 37 13. Angers 31 8 11 12 36:42 35 14. Caen 31 10 5 16 23:39 35 15. Amiens 31 9 7 15 26:34 34 16. Strasbourg 31 8 9 14 37:56 33 17. Toulouse 31 7 9 15 29:43 30 18. Troyes 31 8 5 18 25:42 29 19. Lille 31 7 7 17 29:49 28 20. Metz 31 5 7 19 29:58 22

Nemčija, 28. krog 1. Bayern 28 22 3 3 72:20 69 2. Schalke 28 15 7 6 43:30 52 3. Borussia (D) 28 13 9 6 54:39 48 4. Leipzig 28 13 7 8 43:37 46 5. Bayer 28 12 9 7 47:35 45 6. Eintracht 28 13 6 9 39:32 45 7. Hoffenheim 28 11 9 8 52:41 42 8. Stuttgart 28 11 5 12 26:31 38 9. Borussia (M) 28 10 7 11 36:42 37 10. Augsburg 28 9 9 10 37:36 36 11. Hertha 28 8 12 8 32:32 36 12. Werder 28 9 9 10 32:33 36 13. Hannover 28 8 8 12 35:42 32 14. Freiburg 28 6 12 10 26:46 30 15. Wolfsburg 28 4 14 10 28:37 26 16. Mainz 28 6 8 14 29:46 26 17. Köln 28 5 5 18 27:55 20 18. Hamburger 28 4 7 17 20:44 19

Španija, 30. krog 1. Barcelona 30 23 7 0 76:15 76 2. Atletico M. 30 20 7 3 50:14 67 3. Real Madrid 30 19 6 5 76:33 63 4. Valencia 30 19 5 6 58:31 62 5. Villarreal 30 14 5 11 40:34 47 6. Sevilla 30 14 4 12 39:46 46 7. Girona 30 12 8 10 44:43 44 8. Real Betis 29 13 4 12 49:53 43 9. Celta Vigo 30 11 7 12 46:43 40 10. Eibar 30 11 7 12 36:43 40 11. Getafe 29 10 9 10 35:27 39 12. Leganes 30 10 6 14 25:36 36 13. Athletic B. 30 8 12 10 30:34 36 14. Espanyol 30 8 12 10 26:37 36 15. R. Sociedad 30 9 7 14 51:52 34 16. Alaves 30 10 2 18 26:45 32 17. Levante 30 5 13 12 26:44 28 18. Las Palmas 30 5 6 19 21:61 21 19. Deportivo 30 4 8 18 26:61 20 20. Malaga 30 4 5 21 17:45 17