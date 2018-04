Po Obliki vode, v kateri je Guillermo del Toro obdelal filmsko klasiko Pošast iz črne lagune, bomo lahko pri nas na velikem platnu videli še izvirnik iz leta 1954, in to v 3D-formatu, Tippi Hedren se bo v Rjovenju borila z levi, poleg drugih pa bo to tudi priložnost za novejše žanrske uspešnice, na primer Ravs v zaporniškem krilu in Mojster meča 3D v režiji in produkciji Dereka Yeeja in Tsuija Harka.

Poleg filmskega programa bo čas tudi za pogovore in razmišljanja. Častni gost festivala bo tokrat belgijski režiser Fabrice du Welz, ki je med drugim posnel filme Aleluja, Vinyan in Kalvarija, na mednarodni strokovni Konferenci kultnega filma pa bodo predavali Russ Hunter z Univerze Northumbria, Alexia Kannas z Univerze RMIT in Ernest Mathijs, predstojnik filmskih študij na Univerzi Britanske Kolumbije.