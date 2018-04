Ugotovili so, da je zaradi živali med letoma 2008 in 2015 vsako leto umrlo 1610 ljudi, kar je slabih pet ljudi na deset milijonov.

Najnevarnejše so bile živali iz skupine sesalcev, od konj do rakunov, ki so povzročile 1,7 smrti na deset milijonov ljudi, nato pa so sledili ose, čmrlji, čebele in psi. Prvi so povzročili 1,4 smrti na deset milijonov, psi pa 0,8.

Kot je pokazala raziskava, so bile številčno veliko manj smrtonosne »nevarne« živali, kot so morski psi in krokodili, ki ubijejo človeka ali manj na leto, ter medvedi, strupeni pajki in kače.