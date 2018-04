Z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je kolesar vozil po lokalni cesti s Kureščka proti Igu po klancu navzdol. Ko je pravilno pripeljal skozi desni nepregledni ovinek po svoji strani, so cesto ravno v tem trenutku izven prehoda za pešce prečkali trije pešci z dvema otroškima vozičkoma.

Da bi se izognil trčenju, je kolesar začel zavirati, pri čemer je zapeljal do roba nasprotnega smernega vozišča, izgubil ravnotežje in padel. Zlomil si je kolk, tako da so ga odpeljali v klinični center. Kolesarju bodo policisti izdali plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti, pešcem pa zaradi prečkanja vozišča izven prehoda za pešce.