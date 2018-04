Mednarodni dan zavedanja o avtizmu spodbuja k boljšemu razumevanju avtizma v družbi, poziva voditelje in odločevalce, da vzpodbujajo šole, da odprejo svoja vrata otrokom, dijakom in študentom z avtizmom, poziva javne urade ter velika in majhna podjetja, da si vzamejo čas in se poučijo o avtizmu ter začnejo zaposlovati osebe z avtizmom. Ljudje z avtizmom imajo po mnenju zveze zelo velik potencial. Za vzpostavitev resnično vključujoče družbe je nujno potrebno prepoznavanje talentov pri osebah z avtizmom, njihove pomanjkljivosti pa odpravljati z zgodnjimi obravnavami ter s sodobnimi uspešnimi terapevtskimi pristopi.

Avtizem ni bolezen, ampak se v medicinskem smislu obravnava kot kompleksna nevrološka razvojna motnja, pri kateri gre za neobičajen razvoj možganov. V osnovi gre pri osebah z avtizmom za težave pri verbalnem sporazumevanju, težko predvidijo stvari, izluščijo bistvo in razberejo pomen povedanega. Otroci ne prerastejo avtizma, ampak postanejo odrasli z avtizmom. Lahko pa se nevrološke motnje v času otrokovega razvoja zmanjšajo zaradi pravilne obravnave.

V Sloveniji stanje na področju zagotavljanja pravic otrok in odraslih z avtizmom alarmantno

Tako menijo pri zvezi. Starši so ob iskanju uspešnih terapevtskih pristopov, ki je v času zgodnje obravnave kardinalnega pomena, prepuščeni sami sebi. Strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da so otroci, mladostniki in odrasli z avtizmom neustrezno obravnavani in imajo glede na različne lokacije v državi neenake možnosti za strokovno obravnavo. Točna številka oseb z avtizmom za slovenski prostor ni znana, saj se pojavnost te motnje sistematično ne spremlja. Kljub temu so številke zelo visoke. Zaradi možnosti sistematičnega spremljanja pojavnosti omenjenih motenj, načrtovanja programov pomoči in oskrbe, kot tudi načrtovanje posameznih strokovnih služb, ki se ukvarjajo s področjem avtizma, bi bilo potrebno, da se uvede Register oseb z avtizmom, kar je naloga pristojnih državnih ministrstev, ki se te naloge še niso lotili.

Pristojne pediatrinje za diagnosticiranje poročajo, da tedensko sprejmejo tudi 20 oseb z napotnico za diagnosticiranje avtizma. Neurejenost tega področja pri nas kaže na kršenje človekovih pravic. Glavni krivec za to pa so pristojna ministrstva, so še kritični v zvezi. V okviru obeležitve svetovnega dneva avtizma se po Sloveniji odvijajo različni dogodki v organizaciji posameznih nevladnih organizacij, združenih v Zvezo NVO za avtizem. Kot je praksa po svetu, so se med drugim tudi v Sloveniji pomembne stavbe v večjih mestih odele v modro.