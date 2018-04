Idejo za projekt sta pred dvema letoma začela snovati Grega Mrgole in Mihael Meolic. Za razvoj in oblikovanje kapsule sta se povezala z ekipo biroja Kreatif Design pod vodstvom Andreja Kregarja, kjer so idejo spremenili v sodobno oblikovan izdelek. Kapsula je zasnovana tako, da omogoča počitek, dremanje, delo za računalnikom, gledanje televizije, poslušanje glasbe ali celo aromaterapijo.

Poskrbljeno za celovito udobje V interjerju je poskrbljeno za vse - od udobnega sedeža, ki se spremeni v ležišče, do ergonomske mizice za delo na računalniku, zabavne elektronike, tabličnega računalnika in televizorja. Izhodišča oblikovanja kapsule so bila ugoditi vsem potrebam osebe v notranjosti, kjer bo poskrbljeno za odlično ergonomijo, prezračevanje, shranjevanje kovčkov ter udobje. Privlačne linije kapsule se ujemajo s podobo sodobnih poslovnih stavb in letališč.