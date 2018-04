V poslanici, ki jo je pripravila latvijska sekcija Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY, je latvijska avtorica Inese Zandere poudarila, da otroška knjiga odraža spoštovanje do velikosti majhnega. Otroci v knjigah in zgodbah, ki so organizirane ritmične enote, pritegnejo, ker čutijo potrebo po urejanju kaotičnega sveta. Plakat, ki spremlja poslanico v prevodu Jerneja Županiča, je ilustriral Reinis Petersons.

Praznovanje mednarodnega dneva knjig za otroke je predlagala nemška pisateljica in novinarka Jella Lepman, soustanoviteljica Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY, na 10. mednarodnem kongresu IBBY, ki je bil v leta 1966 v Ljubljani. Prva poslanica je šla v svet 2. aprila 1967.

Praznovanju se že od vsega začetka pridružuje tudi Slovenija, najprej v okviru tedanje Jugoslovanske sekcije IBBY, od leta 1993 pa na pobudo Slovenske sekcije IBBY. Ob tej priložnosti in ob letošnjem evropskem letu kulturne dediščine so pripravili bralno-spodbujevalno akcijo, namenjeno kulturni dediščini Slovenije in še posebej Ivanu Cankarju. Začela se je že sredi marca, trajala pa bo vse leto.

Že tradicionalno so pri njej moči združili Slovenska sekcija IBBY, Društvo Bralna značka Slovenije pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, Bralno društvo Slovenije, sekcija za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev (DSP) ter revija Otrok in knjiga pri Mariborski knjižnici. Akcijo finančno podpira Javna agencija za knjigo RS. Ob tej priložnosti 3. aprila pripravljajo srečanje v prostorih DSP.

Svetovni dan knjig za otroke ter Andersenovo življenje in delo bodo ali so že po svetu proslavili z različnimi dogodki.