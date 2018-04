»To bi bilo lahko v interesu britanske vlade, ki se je znašla v neprijetnem položaju, ker ji ni uspelo izpolniti obljub volivcem glede pogojev za brexit,« je dejal Lavrov na novinarski konferenci v Moskvi.

Dejal je še, da Rusija Skripalu ničesar ne očita in nima motiva, da bi ga zastrupila. »Če bi od njega še kaj zahtevali, ga ne bi nikoli zamenjali,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass še dejal vodja ruske diplomacije.

Če bi bil napad prefinjen, bi oba takoj umrla

Upokojeni polkovnik Skripal je bil zaradi vohunjenja za Veliko Britanijo leta 2006 na vojaškem sodišču v Rusiji obsojen na 13 let zapora. Bil je častnik ruske vojaške obveščevalne službe, obsojen pa je bil izdaje, ker je od 90. let prejšnjega stoletja britanski obveščevalni službi MI6 proti plačilu posredoval informacije o identiteti ruskih tajnih agentov, ki so pod krinko delovali v Evropi. Takrat so mu tudi odvzeli čin. Leta 2010 ga je Moskva skupaj s še tremi zaporniki izročila Veliki Britaniji v zameno za 10 ameriških vohunov.

Lavrov je še namignil, da bi bila zastrupitev Skripala in njegove hčere lahko tudi v interesu britanskih posebnih enot, »ki so znane po tem, da imajo dovoljenje za ubijanje«. »Razlogov bi bilo lahko veliko in nobenega ni mogoče izključiti,« je dodal.

Zavrnil je tudi navedbe, da je bil napad »prefinjen«. Če bi bil, bi žrtvi nemudoma umrli, je poudaril.