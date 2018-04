V Guti se je ponovil vojaški scenarij izpred dveh let v Alepu, ki je po večmesečnih spopadih in številnih žrtvah na koncu pripeljal do dogovorjene evakuacije tamkajšnjih upornikov v sosednjo pokrajino Idlib. Sredi letošnjega februarja sprožena sirska režimska ofenziva z letalskimi in kopenskimi napadi, ki so dnevno terjali več deset življenj civilistov, obvarovane pa niso bile niti bolnišnice, je sicer naletela na ostre mednarodne kritike, dve resoluciji varnostnega sveta ZN o prekinitvi ognja in zagotovitvi humanitarne pomoči v obroč stisnjenemu tamkajšnjemu prebivalstvu pa sta ostajali mrtvi črki na papirju. Aktivno vlogo je pravzaprav igrala Rusija s podporo režimskim silam ob zatrjevanju, da obračunavajo z islamskimi skrajneži v Guti, ki da imajo tamkajšnje civiliste za talce in z napadi na konvoje preprečujejo vsakršno humanitarno pomoč. Delno je mednarodno pozornost od Gute že od januarja odvračalo turško posredovanje proti kurdski milici YPG pri Afrinu na sirskem severu, od koder jo je sredi pravkar minulega meseca tudi pregnala ob negodovanju Damaska zaradi vdora turške vojske na sirsko ozemlje.

Sinoči dokončna evakuacija pripadnikov zadnje preostale uporniške skupine Džaiš al Islam iz Dume v vzhodni Guti uradno še ni bila potrjena. Za razliko od Ahrar al Šama in Fajlak al Rahmana, ki sta ob ruskem posredovanju pred tem pristali nanjo z umikom borcev in privržencev v Idlib, so se njeni predstavnik v nedeljo še pogajali, a med seboj razklani. Po poročanju sirske televizije je Dumo danes zapustilo osem evakuacijskih avtobusov s skupaj 448 ljudmi, sirski observatorij za človekove pravice pa je navajal, da so jih usmerili proti mestu Džarabulus na severu Sirije, ki je pod nadzorom upornikov. Režimske sile so pred tem prevzele nadzor nad 95 odstotki Gute, v spopadih od 18. februarja pa je bilo ubitih več kot 1600 civilistov.