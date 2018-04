Detroit, ki je tretjo tekmo odigral brez poškodovanega prvega zvezdnika Blaka Griffina, je zmagal petič po vrsti in podaljšal upanje po uvrstitvi v končnici lige NBA. Bati so sicer v težkem položaju. Tako Detroit kot Miami do konca rednega dela čaka še pet tekem, vročica pa ima prednost štirih zmag.

Miami bo v noči na sredo igral proti Atlanti. Slednja je v noči na ponedeljek s 94:88 porazila Orlando.

Najboljša ekipa lige NBA Houston je v gosteh pri San Antoniu doživela poraz s 83:100. Ostroge so prekinile niz 11 zmag raket. Same so zabeležile osmo zmago na zadnjih desetih tekmah. Prvi zvezdnik Houstona James Harden je dosegel 26 točk, osem podaj in tri skoke, na drugi strani sta bila posebej razpoložena LaMarcus Aldridge s 23 točkami in 14 skoki ter Rudy Gay z 21 točkami.

Cleveland je bil z 98:87 boljši od Dallasa in zabeležil osmo zmago na zadnjih devetih tekmah. LeBron James je tekmo končal s 16 točkami, 13 skoki in 12 asistencami, kar je njegov 17. trojni dvojček v sezoni in 72. v karieri. Prvi strelec tekme je bil Dallasov Harrison Barnes, ki je dal 30 točk.

Trojni dvojček je vpisal tudi Russell Westbrook, ki se je ustavil pri 26 točkah, 15 skokih in 13 asistencah. Svoji ekipi Oklahoma City je pomagal do zmage s 109:104 proti New Orleansu, za katerega je Anthony Davis dosegel dvojni dvojček - 25 točk in 11 skokov.

Golden State je s 117:107 premagal Phoenix in slavil drugič po vrsti. Kevin Durant je za bojevnike vpisal 29 točk, 11 skokov in osem asistenc. Phoenix je izgubil petnajstič zaporedoma, kar je najslabši izkupiček v zgodovini franšize.

Philadelphia je s 119:102 premagala Charlotte, Chicago s 113:94 Washington, Indiana s 111:104 Los Angeles Clippers. Utah je bil s 121:97 boljši od Minnesote, Denver po podaljšku s 128:125 od Milwaukeeja, Portland s 113:98 od Memphisa in Sacramento s 84:83 od Los Angeles Lakers.