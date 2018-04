V finalu 8,9 milijona dolarjev vrednega turnirja je Isnerju končno uspelo premagati urok mastersov; doslej je namreč trikrat prišel do finala te ravni tekmovanj, a je v letih 2012, 2013 in 2016 nato odločilni dvoboj izgubil.

Tudi tokrat ni začel najbolje in po številnih priložnostih za odvzem servisa prvi niz izgubil v podaljšani igri. Tudi v drugem nizu ni kazalo najbolje, saj je Zverev serviral bolj suvereno kot na začetku srečanja, vendar se je tudi mlademu Nemcu zatresla roka. V odločilnem nizu sta tekmeca zakorakala globoko v tretjo uro igralnega časa, kar je vidno upehalo visokoraslega Američana, ki je začel igrati na vse ali nič, z namenom karseda kratkih izmenjav. To se mu je obrestovalo, ko je v deveti igri odvzel servis Zverevu, ki je v jezi polomil lopar. Isner je v deseti igri unovčil svoj hitri servis in prišel do tako željene zmage na turnirjih serije masters.

Za Isnerja je to sicer 13. naslov ATP, z zmago pa se bo na novi lestvici pomaknil s 17. na deveto mesto, s čimer bo izenačil najboljšo uvrstitev kariere. Zverev pa je izgubil prvi finale v sezoni in s tem tudi zamudil priložnost, da bi se povzpel na tretje mesto nove lestvice ATP.