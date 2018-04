Kim, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prvi severnokorejski voditelj, ki se je udeležil koncerta kakih južnokorejskih umetnikov, se je z zvezdniki rokoval in se jim zahvalil. »Dejal je, da je globoko ganjen nad aplavzom Severnih Korejcev na koncertu,« poroča KCNA.

Prvi koncert po 13 letih

Gre za izvajalce v Aziji zelo priljubljenega K-popa. To je zvrst popularne glasbe, ki izvira iz Južne Koreje in vključuje celo vrsto avdiovizualnih elementov. Na obisku v Pjongjangu jih spremljajo še južnokorejski vladni predstavniki na čelu z ministrom za kulturo in šport Do Jong Hwanom in novinarji.

Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa je bila nedeljska prireditev prvi koncert južnokorejskih pop zvezdnikov v doslej izolirani Severni Koreji po 13 letih.

Gre za še dodatno otoplitev v odnosih med Korejama, ki so se začeli ponovno vzpostavljati na zimskih olimpijskih igrah februarja v južnokorejskem Pjongčangu, kjer so sodelovali tudi severnokorejski športniki.

Za 27. april se v Južni Koreji napoveduje srečanje severnokorejskega voditelja z južnokorejskim predsednikom Moon Jae Inom, konec maja pa naj bi se Kim Jong Un sešel še z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.