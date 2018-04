»V mestih in v številnih zveznih državah smo videli zelo močno zavezo pariškemu sporazumu, tako da se nekateri kazalci premikajo celo bolje kot prej,« je dejal Guterres na sedežu ZN v New Yorku, pri čemer je primerjal obdobje, ko so ZDA formalno sodelovale v pariškem sporazumu, s tistim po odločitvi za umik. »Pričakovati gre, da bi lahko ZDA, neodvisno od stališča administracije, izpolnile svoje zaveze, podane v Parizu,« je dodal.

ZDA so se pod Barackom Obamo zavezale, da bodo do leta 2025 izpuste toplogrednih plinov zmanjšale za od 26 do 28 odstotkov glede na izhodiščno leto 2005.