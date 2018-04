Obračun med Coloradom in Anaheimom so zagotovo z zanimanjem spremljali kralji in njihovi privrženci, saj so Anaheim, Los Angeles in Colorado na lestvici zahodne konference povsem skupaj. Po zmagi Anaheima in 79 tekmah - do konca rednega dela so še tri tekme - je na šestem mestu Anaheim s 95 točkami, na sedmem Los Angeles s 94 in na osmem Colorado s 93. Blizu je tudi St. Louis na devetem mestu z 92 točkami, a s tekmo manj.

Junak tekme v Anaheimu je bil Ondrej Kase, ki je zadel po eni minuti in 34 sekundah podaljška. Andrew Cogliano je zbral gol in podajo, za Anaheim, ki je zabeležil peto zaporedno domačo zmago, sta zadela še Adam Henrique in Ryan Kesler. Na drugi strani sta bila natančna Alexander Kerfoot in dvakrat Tyson Jost.

Najboljša ekipa lige NHL ter zahodne konference Nashville Predators je s 4:1 premagala Tampo Bay Lightning, tretjo ekipo lige in drugo vzhodne konference. Blestel je Filip Forsbeg, ki je dosegel dva gola in eno podajo. Tampa je bržčas ostala brez kapetana Stevena Stamkosa, ki je v prvi tretjini utrpel poškodbo spodnjega dela telesa, druge podrobnosti pa še niso znane.

Philadelphia se je zmage proti Bostonu razveselila po podaljšku, slavila je s 4:3. Tekmo je odločil Claude Giroux, ki je zadel po treh minutah in 39 sekundah podaljška. New Jersey je z 2:1 ugnal Montreal, Washington pa s 3:1 Pittsburgh, s čimer si je zagotovil naslov v metropolitanski skupini.