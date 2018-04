»Naša vera je rojena na velikonočno jutro: Jezus živi! Ta izkušnja je v samem srcu krščanskega sporočila,« je zjutraj na spletnem družbenem omrežju Twitter zapisal voditelj 1,3 milijarde rimskokatoliških vernikov.

Ob 10. uri je se na Trgu sv. Petra začela slovesna velikonočna maša. Trg je bil okrašen s 50.000 nizozemskimi cvetovi in rastlinami, med njimi je bilo 13.500 narcis, 20.000 tulipanov in 3500 vrtnic, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Množici, ki na trgu pod strogimi varnostnimi pogoji spremlja mašo, so se pridružili številni kardinali in duhovniki. Po ocenah italijanske policije se je zbralo kakšnih 80.000 vernikov. Opoldne je nato Frančišek podelil blagoslov urbi et orbi (mestu in svetu). Tudi tokrat se je v njem spomnil številnih kriznih žarišč po svetu.

Papež med drugim pozval h koncu pokolov v Siriji Tako je poglavar rimskokatoliške cerkve pozval h koncu »pokola« v »ljubljeni in dolgo trpeči« Siriji. Zavzel se je za dostop humanitarne pomoči do potrebnih ter ustvarjanje primernih pogojev za vračanje razseljenih Sircev domov. Prav tako je poklical k »spravi« na Bližnjem vzhodu. Opozoril je, da Sveta dežela »izkuša ... rane nadaljujočega se konflikta, ki ne prizanaša najbolj ranljivim«. Še posebej je izpostavil Jemen, kjer je od marca 2015 umrlo okoli 10.000 ljudi. V molitvi za »sadove miru po vsem svetu« je nato izpostavil tudi »sadove dialoga za Korejski polotok« in molil, da bi »pogovori, ki so v teku, prinesli mir in harmonijo v regiji«. Med drugim se je dotaknil tudi Venezuele, Južnega Sudana ter Demokratične republike Kongo. Pozval je k zaščiti migrantov ter žrtev trgovine z drogami, tihotapcev ljudi in sodobnega suženjstva. Posebno sporočilo pa je imel tudi za politike: »Naj vedno spoštujejo človeško dostojanstvo, se aktivno posvetijo zasledovanju skupnega dobrega in zagotovijo razvoj in varnost svojih državljanov.« Blagoslov urbi et orbi, ki prinaša tudi odpuščanje grehov, papež redno podeli na veliko noč, božič in ob izvolitvi na papeški sedež.