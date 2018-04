Kot so sporočili iz Adriatic Slovenice, je ena izmed želja obeh družb vzpostavitev zasebnega medicinskega centra s široko ponudbo zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev. Iryo pa želi na globalni ravni spremeniti uporabniško izkušnjo deležnikov v zdravstvu. Z blockchain tehnologijo bo bolnik postal pomemben odločevalec pri dostopu in vpogledih v njegovo zdravstveno kartoteko, kar bo urejal prek aplikacije na mobilnem telefonu, navajajo.

Zahvaljujoč najsodobnejšim tehnologijam, kot so blockchain, zero-knowledge data storage in openEHR, pa bodo medicinski podatki v protokolu Iryo dosegli najvišjo stopnjo varnosti dostopa in obdelave z namenom boljšega zdravljenja.

Iryo trenutno izvaja pilotni projekt v begunskih taboriščih na Bližnjem vzhodu, kjer sodeluje z neprofitno organizacijo Tying Vines. Ta v sklopu projektov z imenom Walk with me beguncem v šestih državah (Irak, Sirija, Jordan, Libanon, Egipt in Džibuti) nudi podporo na področju izobraževanja, svetovanja in zagotavljanja osnovnih zdravstvenih storitev.