Kot so v terenskih raziskavah masnih pobočnih premikov v zaledju Koroške Bele ugotovili geologi, se v največjem plazu Urbas aktivno premika okoli 900.000 kubičnih metrov materiala. Plazina se zaustavlja v lijaku v spodnjem delu plazu, delno pa jo potok Bela odnaša navzdol po strugi. Ob močnem dolgotrajnem deževju, taljenju snega in večjem premiku plazu, ki bi zajezil Belo, ali pa ob močnem potresu bi bil plaz lahko nevaren za naselje pod njim, kjer živi 2000 ljudi.

Koroško Belo je leta 1789 že prizadel hud plaz. Takrat se je po močnem deževju zaradi razmočenosti tal odtrgal del plazu Čikla in zasul velik del vasi, vključno s 40 hišami in domačini. Premike plazu Čikla, kjer bi se lahko po mnenju geologov premaknilo do 140.000 kubičnih metrov materiala, opažajo tudi v zadnjih letih.

Občina Jesenice, ki o izsledkih študije še ni bila obveščena, je pred dvema mesecema zaprosila ministrstvo za okolje in prostor, ki je bil naročnik študije, naj jo seznani z ugotovitvami in skupaj z Geološkim zavodom Slovenije pripravi poljudno predstavitev rezultatov raziskav za krajane Koroške Bele, pri čemer bi bile predstavljene tudi usmeritve oziroma opozorila za v prihodnje.

V njihovem odgovoru so z ministrstva za okolje in prostor navedli, da bodo na občini o načinu in terminu predstavitve študije pravočasno obveščeni. »Izsledke bomo lahko komentirali šele po tem, ko nam jih bodo predstavljeni, prav tako bomo šele takrat lahko ocenili in sprejeli morebitne nadaljnje ukrepe,« so pojasnili na občini.