V skladu s predlogom, ki ga je pripravil State Department, bodo morali prosilci za vizum navesti podatke o svojih računih na Facebooku, Twitterju in drugih družbenih omrežjih. Razkriti bodo morali tudi račune na družbenih medijih, ki so jih uporabljali v zadnjih petih letih.

Prav tako bodo morali posredovati telefonske številke, elektronske poštne naslove in zgodovino potovanj za zadnjih pet let. Morali bodo povedati, ali so bili kdaj izgnani iz kakšne države in ali je bil kateri od njihovih sorodnikov vpleten v teroristične dejavnosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrep bo veljal za prosilce za turistične in priseljenske vizume.

Z objavo predloga se je začela 60-dnevna javna razprava, v kateri lahko zainteresirane skupine in predstavniki javnosti podajo svoja mnenja o novih pravilih, ki bodo predvidoma začela veljati 29. maja.

Ukrep ne bo veljal za države v programu visa waiver, ki državljanom 38 večinoma evropskih držav, tudi Sloveniji, omogoča 90-dnevni poslovni in turistični obisk ZDA brez vizuma.