»Naša edina konkurenčna prednost je in bo v ljudeh, v njihovi energiji in zagrizenosti, da skušamo vedno narediti najboljše, kar lahko, za naše uporabnike. Smo podjetje, ki ne samo da trdo dela, ampak se v njem dobro počutimo in zabavamo. To so naše interne vrednote. Delovna kultura je energija, kar se lepo zrcali tudi na sestankih. Učinkoviti so, ljudje pa so si pripravljeni pomagati. To je osnovna vrednota, ki izhaja še iz Simobila,« poudarja mag. Dejan Turk, direktor A1, ki je bil prepoznan za najboljšega zaposlovalca med velikimi podjetji.

Ko išče metaforo za podjetje, odgovori, da so kot legokocke. »Smo igrivi, zabavni, vedno nekako 'in', na nas samih pa je, da se sestavimo v obliko, ki bo v danem trenutku dala največjo vrednost zaposlenim, našim strankam in lastnikom. Če se bomo morali hitro spremeniti, se bomo znali hitro sestaviti v neko drugo obliko in igrivo nadaljevati naprej,« je prepričan Turk, ki je motor pri ustvarjanju mladostne energije. Konstantno uvajajo novosti, med drugimi coaching program, v katerega so vpeli 170 sodelavcev, močno krepijo blagovno znamko delodajalca.

Zanj je bila najtežja šola, ko so ob reorganizaciji podjetja morali odpustiti skoraj 60 ljudi. »Videl sem, kako smo ljudem, ki so ostali tukaj, odvzeli njihove prijatelje, njihove sodelavce, s katerimi so radi delali, in je njihov odhod ustvaril slabo klimo.«

Sam se vsak dan ukvarja z napakami. »Imamo več kot 70.000 strank in marsikdaj naredimo stvari zelo dobro, tu in tam pa pošteno zamočimo. Z vsako pritožbo se skušam osebno ukvarjati, jo tudi rešiti, če lahko. V kulturi naših ljudi v A1 mora biti, da ne odnehamo, dokler ne rešimo problema pri strankah. Če vidim, da smo malo površni, se skušam s sodelavcem pogovoriti. Imam prijazen način pogovora, nisem menedžer, ki bi ustrahoval, in ne bežim pred napakami.«

Zelo pomembna se mu zdi odprta in transparentna komunikacija z vodstvom. Tedensko se sprehodi po prostorih podjetja in govori s sodelavci. »Moja vrata so vedno odprta. Imamo tudi interno facebook skupino z imenom Workplace, kjer so vsi sodelavci vključeni, objavljamo včasih zabavne, včasih resne vsebine. Kdaj posnamem tudi kakšen video, ga objavim v skupino, kjer lahko komentirajo in zastavljajo vprašanja. Smo zelo aktivni in skušamo delati sodobno na digitalni način,« poudarja Turk, tudi direktor VIPmobile Srbija, ki je bil pred časom prav tako prepoznan za najboljšega zaposlovalca. »To, da smo pod blagovno znamko A1 po treh letih prepoznani za najboljšega zaposlovalca, je za nas mejnik, na katerega smo zelo ponosni. To je dokaz, da smo na področju odnosov z zaposlenimi spet na pravi poti.« slo

Osebna izkaznica A1 Poglejmo še nekaj drugih zanimivih podatkov, ki ustvarjajo širšo sliko o podjetju, ki trenutno zaposluje 596 ljudi, Podjetje zaposlenim vplačuje dodatno pokojninsko zavarovanje. Med zaposlenimi je 43 odstotkov žensk, več kot četrtino ključnih vodilnih mest zasedajo ženske. Dobra petina sodelavcev je mlajših od 30 let, 75 odstotkov je starih do 50 let. Za izobraževanje v povprečju namenijo 465 evrov na leto. Sebe ocenjujejo kot tržne izzivalce, konkurenčno prednost pa vidijo v zagotavljanju najboljše uporabniške izkušnje. V zadnjih treh letih so z lastnim znanjem razvili več kot enajst novih produktov, v raziskovalno dejavnost pa na leto vložijo do pet odstotkov vseh svojih prihodkov.

Kaj meri Zlata nit Vprašalnik Zlate niti sestavlja pravzaprav 45 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov. To so temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, vzdušja in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost delovnega okolja, osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih. Med najnižje ocenjenimi je osebna rast in razvoj. Izkazuje se namreč, da v povprečju že po 41. letu njihov strokovni in osebni razvoj po njihovi samooceni močno pade, kot so pokazali odgovori vprašanih zaposlenih v podjetjih, ki so sodelovala v Zlati niti 2016. To je izjemno skrb vzbujajoče.

Kdo so bili letošnji finalisti Zlate niti Med letošnjimi finalisti je še največ novega vetra zavelo v kategoriji mala podjetja. Za sodelovanje se je odločilo kar 44 podjetij. Prvič smo se srečali s podjetji Med in mleko, SAP Slovenija in Zaposlitvenim centrom Avantus, ki so delali družbo »povratnikom«: Interi, Listu, Optiwebu, Red Orbitu. Novinec je bil tudi v skupini srednje velikih podjetij, in sicer logistično podjetje Kuehne + Nagel. Ob njem so bila še podjetja Butan plin, JP Komunala Brežice, najboljši zaposlovalec izbora Zlata nit 2016, Lotrič Meroslovje, ki je lani prejelo naziv najboljšega zaposlovalca med malimi podjetji, zlata gazela RLS Merilna tehnika, SRC Infonet in XLAB. Med velikimi podjetji je po nekajletnem premoru A1 Slovenija, nekdanji Simobil, ki je med drugim kot prvo podjetje skupaj z Združenjem Manager in Zavodom RS za zaposlovanje izvedel Zaposlitveni izziv. Ob njem so bili finalisti še Adria Mobil, Alpe-Panon McDoland's, AMZS, dm drogerie markt, Droga Kolinska in Lidl Slovenija.