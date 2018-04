Prijavljene zlate prakse

Na natečaj Zlate prakse se je skupno prijavilo 14 podjetij. Droga Kolinska je izpostavila Care program, ki je del strategije zadržanja zaposlenih, tvorijo pa ga trije stebri: program za telo, program za dušo in program ravnovesje. Prva osebna zavarovalnica je še posebej ponosna na skupaj izvedeno selitev in vzpostavitev platforme interne komunikacije FB Workplace. Petrol je z namenom spodbujati kulturo povezovanja, sodelovanja in odgovornosti vseh zaposlenih oblikoval oprti prostor za povezovanje s sodelavci in kreativno delo. Preureditve prostorov pa so kot svojo zlato prakso izpostavili tudi v Danfoss Trata. JP Komunala Brežice je implementiralo celostni sistem Kultura zavzetih inovatorjev 3x12, Gorenje v Projektom pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 spodbuja sodelavce iz proizvodnje, ki so starejši od 45 let in imajo največ poklicno šolo, da izpopolnijo kompetence, SRC Infonet je razvil aplikacijo doZdravnika.si,ki omogoča elektronsko naročanje na zdravniški pregled, medtemko je Iskraemeco izpostavil sodelovanje njihovih ekip na nacionalnih tekmovanjih ter s tem učinkovito ustvarjanje sinergij med njihovimi strokovnjaki, spodbujanje inovativnosti in podjetnosti ter dvig zavzetosti zaposlenih. A1 je uspešno uvedel digitalizirani coaching, Generali zavarovalnica pa digitalizirano proces zaposlovanja. V AMZS so še posebej ponosni na Razvojni dan, na katerem so prav vse sodelavce seznanili s cilji za letos, vizijo in strategijo, s spremembami v svetu in njihovi panogi ter izvedli interaktivni komunikacijski trening. Simbiosa Genesis je predstavila dejavnosti za starejše in sicer Tretja kariera, Senior pripravnik in Accelerator 55+. LOTRIČ Meroslovje pa aktivnosti vključevanja zaposlenih za dvig njihove zavzetosti, to pa so Zajtrk timov, Trojke, Akademija vesolja in L-net konferenca.