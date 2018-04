Utemeljitev izborne komisije

»RLS svoj razvoj gradi na celovitem, trajnostnem pristopu in naravnanosti v »vedno boljši«. Na vprašanje, kaj je pri vas novega v zadnjem letu, odgovorijo: »Kaj ni?« Prehod v srednje veliko podjetje so izpeljali z ustreznimi prilagoditvami v organizacijski strukturi – obliko tehnokracije in relativno nizko ravnjo formalizacije. Z zunanjimi sodelavci in trenerjem so analitično preverili svoj kadrovski potencial in kadre ustrezno usmerili glede na njihove kompetence in ambicije. Iz kolektiva veje razumevanje pomena inoviranja, avtonomije in okolja, ki spodbuja ustvarjalnost. »Osvajalci novih svetov ne morejo biti programirani, imeti morajo širino – pogled naokoli. Če pri nas čakaš na delo, ga lahko v bistvu nikoli ne dobiš,« pravijo. Dobiček v podjetju ni nepomemben, prav nasprotno. Razumejo ga kot dejavnik normalnega delovanja in varnosti. Visoka dodana vrednost, ki presega 77.000 evrov na zaposlenega, se odraža tudi na plačilnih listah in v zaslužku zaposlenih,« je v utemeljitvi zapisala izborna komisija.