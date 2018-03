Gorenje kljub zelo slabim rezultatom presenetljivo (še) ni zamenjalo trenerja Željka Babića, glavni razlog pa je menda zelo visoka odpravnina (odškodnina), ki bi jo morali Velenjčani v primeru predčasne prekinitve pogodbe plačati Hrvatu. Pomiloščenega Babića je po treh zaporednih velikih neuspehih (ligaška poraza s Koprom in Krko, izpad v četrtfinalu pokala proti Ormožu) včeraj čakalo težko gostovanje v Ribnici, ki je na prejšnji domači tekmi remizirala s favoriziranimi Celjani (24:24).

»Vem, da nas v Ribnici čaka težko delo, a verjamem v ugoden razplet za nas, saj smo v zadnjem tednu zelo dobro in trdo trenirali,« je pred tekmo dejal Željko Babić. A namesto napovedanega konca niza neuspehov je dobil novo zaušnico. Po osmih zaporednih začetnih izenačenjih od 1:1 do 8:8 so si Ribničani (Skušek 6, Henigman in Setnikar po 5) v 42. minuti prvič priigrali rekordnih šest golov plusa (20:14, kasneje še 26:20, 27:21, 28:22) in Gorenje (Grebenc in Potočnik po 7, Medved 4) je v končnici za prvaka na tretji tekmi doživelo že tretji poraz.

Koprčani so tekmo četrtega kroga v končnici za prvaka uspešno oddelali že v sredo v Škofji Loki, saj so na generalki za Göppingen premagali Loko s 26:20. Danes jih v zadnjem (šestem) krogu skupinskega dela pokala EHF čaka gostovanje v Nemčiji (znova brez kaznovanega trenerja Veselina Vujovića) pri klubu, ki si je že predčasno zagotovil napredovanje v četrtfinale (pet zmag na petih tekmah), ki je Koprčane nadigral že v Bonifiki (25:20) in za katerega brani Slovenec Primož Prošt.

Dvorana Kodeljevo v Ljubljani gosti sklepni turnir četverice v pokalu Slovenije za ženske: današnja polfinalna para sta Zagorje – Ljubljana (15.30) in Krim Mercator – Z'Dežele (18), jutri ob istih urah pa bosta tekmi za tretje in prvo mesto. V 26-letni pokalni zgodovini je Krim osvojil 24 lovorik, edini dve mu je vzel mestni tekmec Olimpija v letih 1992 in 1998. »Seveda pričakujemo novo lovoriko, vse drugo bi bil velik neuspeh,« se zaveda Krimova rekonvalescentka Tamara Mavsar.

4. krog, končnica za prvaka: Riko Ribnica – Gorenje 29:24 (12:11), Loka – Koper 20:26 (9:11), Celje Pivovarna Laško – Krka (danes ob 18. uri), za obstanek: Slovan – Dobova 25:28 (11:14), Ormož – Šmartno 33:31 (19:15), Maribor Branik – Trimo (danes ob 17. uri), vrstni red: Ormož 24, Maribor (-1) 22, Trimo (-2) 18, Dobova (-1) 15, Slovan 13, Šmartno 10.