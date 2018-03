Okoli deset tisoč Palestincev v Gazi se je včeraj približalo močno zastraženi meji z Izraelom med tradicionalnimi protesti ob obletnici dogodkov konec marca 1976, ko so izraelske varnostne sile z več kot 4000 pripadniki policije in vojske s helikopterji in oklepnimi vozili izvedle konfiskacijo zemljišč arabskega prebivalstva v Galileji ter ubile šest neoboroženih ljudi, potem ko se je lokalno prebivalstvo uprlo z množičnim uporom, v katerem so sodelovali številni učitelji in šolarji.

Obletnica tedanjega protesta je zgolj uvod v napovedano šesttedensko dogajanje, poimenovano Veliki pohod vrnitve, s katerim Palestinci opozarjajo na svoj pregon, ki ga je sprožila ustanovitev Izraela pred sedmimi desetletji.

Pet protestov vzdolž meje

Vzdolž meje z Izraelom so včeraj v Gazi ob podpori tamkajšnjega vladajočega Hamasa organizirali pet večjih protestov, na katere so se izraelske sile pripravile z vsem razpoložljivim arzenalom od brezpilotnih letalnikov s solzivcem do ostrostrelcev in oklepnikov. Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Danny Danon je že v četrtek napovedani palestinski veliki pohod vrnitve označil za »načrtovano provokacijo« in poudaril pravico svoje države, da brani suverenost in varuje svoje državljane. Hamas je po drugi strani napovedal, da bodo nezadovoljstvo izražali na miren način, a so se dogodki že prvi dan sprevrgli v nasilne, pri čemer so palestinski protestniki kršili prepovedano približevanje mejni ograji na manj kot pol kilometra in pri tem zažigali gume ter metali kamenje in molotovke, izraelske varnostne sile pa so odgovarjale tudi s pravimi naboji. Ubitih je bilo dvanajst Palestincev, več sto pa ranjenih.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Ronen Manelis, ki je zagotavljal, da se skušajo izogibati nasilju, pa je dejal, da vojska protestnikom nikakor ne bo dovolila, da poškodujejo vojaške inštalacije na meji oziroma se prebijejo prek ograj na njej.

Za Gazo, ki jo človekoljubne organizacije označujejo za največji odprti zapor na svetu, velja, da v njej med dvema milijonoma prebivalcev živi vsaj 1,3 milijona palestinskih beguncev oziroma njihovih potomcev, zato je klic k njihovi vrnitvi k domačim ognjiščem v Izraelu še bolj utemeljen.