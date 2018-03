Borut Božič, Luka Pibernik in Kristijan Koren (Bahrain-Merida) ter Luka Mezgec (Mitchelton Scott) bodo vozili po Flandriji (začetek ob 10.45, 263 km) v paradi pred 800.000-glavo publiko, v Novem mestu pa bo na velikonočno nedeljo ob 12.30 start mednarodne dirke druge kategorije UCI. Zakaj na predogledni startni listi ni prvih zvezdnikov domače ekipe Adria Mobil, Janija Brajkoviča in sprinterja Dušana Rajovića, Srba iz Kraljeva, ki je sredi februarja dobil tudi prvo mednarodno dirko na slovenskih tleh v sezoni (VN Slovenske Istre v Izoli), smo vprašali športnega direktorja Srečka Glivarja.

»Ne vem, zakaj bi Srečko Katanec ali sedanji nogometni selektor Tomaž Kavčič razkrival postavo ekipe, če ni treba? Tudi sestava ekipe je v kolesarstvu del taktike,« je odgovoril Srečko Glivar, ki po uspehih s številnimi ekipami, novomeško pa znova vodi od letos, velja za najuspešnejšega stratega na slovenskem prizorišču. Uradna lista nastopajočih 183 kolesarjev iz 23 držav in 25 ekip bo znana na dan dirke. Glivar se otepa vloge glavnih favoritov. Izmed Slovencev bo svetovljansko zasedbo Ljubljana Gusto Xaurum vodil Žiga Ručigaj, KK Kranj mladinski prvak Nik Čemažar ter v avstrijski ekipi My bike Stevens izkušena Matej Mugerli in Rok Korošec.

»Ni zvenečih ekip in imen, a kolesarstvo se je spremenilo. Italija nima več velikih profesionalnih ekip, kolesarji najdejo zatočišče v manjših ekipah, ki pa so v manjših zasedbah lahko enakovredne profesionalnim. Kakovost je razpršena in deloma nepoznana,« meni Glivar. Seveda je za Dnevnik razkril, da bosta Rajović in Brajkovič na startu. Brajkovič bo tudi prvič po vrnitvi tekmoval v matičnem okolju, 183 kilometrov dolga trasa (dva večja kroga pod Gorjanci in čeznje) zavije tudi v njegovo Belo krajino. »Trasa je dovolj zahtevna, da bi bila lahko namenjena hribolazcem. In hkrati je pretežka, da bi bila pisana za klasične sprinterje. Svoje bo naredila tudi ozka cesta. Zadnji vzpon bo 25 kilometrov pred ciljem, znova na ozki cesti,« je dodal Glivar.