Navijači nogometašev Gorice se hudujejo na primorskega rojaka iz Kopra Damirja Skomino, ker dela ni opravil v skladu s slovesom sodnika, ki bo sodil na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji. Potem ko je v prvem polčasu dosodil sumljivo enajstmetrovko za Rudar, je v drugem polčasu oškodoval tudi Gorico za kazenski strel po prekršku nad Mariničem.

»Po dobri predstavi smo si zaslužili več kot samo točko. To je bila drugačna slika Gorice kot na prejšnjih tekmah,« je bil zadovoljen trener Gorice Miran Srebrnič. »Pravičen remi,« je menil trener gostov Marijan Pušnik. Triglav brez poškodovanega vratarja in kapetana Džafića ter kaznovanega prvega strelca lige Poplatnika je v Kidričevem imel precej več od igre, vendar je Gorenjce s hat-trickom v drugem polčasu pokopal Ganec Ibrahim Arafat Mensah.

Celje – Ankarandanes ob 15. uri, sodnik: Kovačič

Na prvi pogled so Celjani pred eno najlažjih tekem, gostijo pač zadnjeuvrščeno ekipo lige, ki ima kar dvajset točk manj od njih. Po drugi strani je lahko tudi ena zahtevnejših, če bi velika razlika v točkah preveč vplivala na razmišljanje celjskih igralcev. Dve ekipi iz spodnjega dela so sicer Celjani to pomlad že premagali, predzadnji Triglav kar s 5:2. Veliko opozorilo je zadnja medsebojna tekma z Ankarančani, saj so jih novembra v Dravogradu strli šele v zadnji minuti. Primorci bodo oslabljeni za steber obrambe Badžima.

Verjetni postavi – Celje: Jurhar, Pečnik, Stojinović, Džinić, Brecl, Cvek, Pišek, Lupeta, Pungaršek, Požeg Vancaš, Vizinger. Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha, Humar, Pahor, Mate, Burkić, Suljić, Vodeb, Nkama, Santos, Gerc. Naš namig: 1.