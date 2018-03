ko sem te kritiziral, ker se nisi oglašal, sem to počel, ker sem pogrešal glas socialdemokratskega voditelja; zdaj ko to počneš, pa je manko isti. Socialdemokrata od nikoder. Odkar si znova spregovoril, je vse, kar si povedal, kopija pogledov SDS in NSi. Se spomniš Nannija Morettija, italijanskega režiserja in igralca, ko je pred leti pozval predsednika levih demokratov Massima D'Alemo: »Dai, Massimo, di qualcosa di sinistra! (Daj, Massimo, povej nekaj levega!)«.

Najbolj aktualna sta tvoja poziva, naj ne priznamo Palestine in naj se pridružimo skupini držav, ki so uvedle in še uvajajo ukrepe zoper Rusijo zaradi zadeve Skripal, enako kot Janša in Horvat iz NSi. Tokrat kar s tezo, ki nekako absolvira Avstrijo, ker tega ni storila, nas pa sili v tako početje. »Slovenija ni nevtralna država, kot je Avstrija.« Ali ni, tako kot mi, tudi Avstrija članica Evropske unije? Res da ni v zvezi Nato, toda dogovor o solidariziranju z Veliko Britanijo in zaostrovanju odnosov z Rusijo je bil sprejet v evropskem svetu, ki nima zveze s severnoatlantsko alianso.

Greš še dlje in praviš: »Ko naši zavezniki zaradi nekega pomembnega dogodka menijo, da bi bilo prav izkazati solidarnost z državo, v kateri se je nekaj glede varnostnega položaja zgodilo, potem mislim, da je prav, da Slovenija pove, kdo je, kje je in s kom je.« Ali to velja v vsakem primeru, tudi če so v zmoti? Kot se je, recimo, zgodilo z mnogimi našimi zavezniki in z nami samimi v primeru upravičevanja in celo podpiranja ameriškega napada na Irak na osnovi lažnih dokazov o posesti orožja za množično uničevanje s strani Sadamovega režima, in to brez mandata OZN? In kaj če bi dejansko neodvisna in verodostojna preiskava povedala, da ni neizpodbitnih dokazov o vpletenosti Rusije v ta napad? Ali bi kdo iz MI5 priznal, da je šlo pri vsem skupaj za konstrukt, dogovorjen z Američani, da bi še bolj oddaljili Rusijo od Evrope in jo prikazali kot prvo svetovno zlo? Ker da v Beli hiši sedi pravičnež, humanitarec, pacifist, ki hoče planetu vse dobro?

Da, hočeš nočeš smo še vedno na terenu ugibanj in zaupanja ali Londonu ali Moskvi. Vselej si izkazoval prijateljski, odkriti obraz Putinu. Ga ne bi kaj poklical in ga vprašal, pa da bi slišal še njega, ne le Mayevo in Tuska?

No, vlada je vendarle nekaj odločila glede odzivov proti Rusiji in v znak solidarnosti z Veliko Britanijo. Poklicala je na konzultacije svojega veleposlanika v Moskvi, a ji tudi tega ni bilo treba, ker sporoča Kremlju, da ga ima za krivega.

To pa ni prav, če ni dokazov. Lepo, da se ni odločila za kak izgon, a sporočilo je isto: »Ubogi Britanci, ko se nad njimi znašajo Rusi.« Škoda, kajti tudi tako bodo posledice za naše odnose z Rusijo. Veliko bolje bi bilo, da bi se posvetovala s svojim veleposlanikom, ki je že itak v Sloveniji, ne da bi razglašala njegov vpoklic. Zunanji minister se je takoj zatem z njim že sestal in ne dvomim, da mu je ta povedal, da je bila odločitev napačna.

Previdnost, gospodje, previdnost! Ker to, kar se dogaja v Evropi, je prava bosa hoja po žerjavici. In glede Avstrije, ki da je nevtralna v odnosu do Nata: ali zdaj vidimo, kako nam lahko takšna pozicija ustreza? Ko bi pred 15 leti tudi mi rekli ne temu članstvu!

Aurelio Juri, nekdanji slovenski in evropski poslanec, Koper