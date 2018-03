Ali se boste tudi v tem primeru, ko se bo izkazalo, da so reakcije nesorazmerne in neupravičene, da vodijo k vse večji napetosti in na rob nove hladne vojne, sklicevali na to, da ste kot predsednik verjeli svojim svetovalcem, tako kot sedaj svojo politično odgovornost za milijonsko škodo v TEŠ6 prenašate na neke druge ljudi?

Vse skupaj je, milo rečeno, neodgovorno, in če ste predsednik vseh državljanov, potem poslušajte glas ljudstva in ga spoštujte. Želimo, da smo v svojih odločitvah samostojni, razumni, spoštljivi, preudarni in predvsem miroljubni. Mnogi so v teh dneh obudili spomin na vse »dogodke« v preteklosti, ki so jih Angleži s svojimi imperialističnimi dejanji povzročili svetu, mnogokrat v sodelovanju z Ameriko. In ta vzorec se očitno ponavlja.

Slavko Cimprič, Ljubljana