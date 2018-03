Kdo podtika in kdo posiljuje?

Včasih smo mislili, da nam mediji širijo obzorja. Potem smo spoznali, da nam ga z izborom v bistvu ožijo. Pristali smo na to, da realnost obstaja le skozi medijsko prezentacijo. Okej, bomo pač živeli v medijski realnosti. In se sami odločali, ali ji verjamemo ali ne. Zdaj pa smo ugotovili, da na naše odločitve vplivajo drugi. Da nam skozi različne kanale pošiljajo sporočila, ki so prirejena našim profilom. Skenirajo našo osebnost, naš vrednostni sistem, naše navade, naše predsodke in udarijo na prave tipke. Včasih so to počeli oglaševalci, zdaj to počnejo politiki, politične stranke, interesna združenja in obveščevalne službe vseh možnih profilov. Skratka, zlezejo nam pod kožo. Vztrajno, korak za korakom.