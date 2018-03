Tako ima novi CLS na primer pet sedežev, oblikovno pa je še kako dinamičen in eleganten. V Sloveniji naj bi novi CLS našel okoli 30 kupcev, v lovu za njimi in njihovo naklonjenost pa mu bodo pomagali 6,5 centimetra daljša medosna razdalja (zdaj 2,94 metra) in skupno malo več kot 5 centimetrov daljša karoserija (4,99 metra) kot pri predhodniku, kar naredi notranjost še bolj prostorno. Notranjost so v veliki meri oblikovali po zgledu serije E, volan pa so si »izposodili« iz prestižnega S. Voznik in potniki imajo veliko možnosti individualnih nastavitev, za večjo varnost skrbijo številni elektronski sistemi, ki so jih tudi prevzeli iz serije S, omogoča pa tudi avtonomno vožnjo tretje stopnje. Pri motorjih sta trenutno na voljo dva vrstna šestvaljnika, bencinski (v kombinaciji z »blagim« hibridnim električnim pogonom) zmore 435 konjev (320 kilovatov) in še 22 električnih (16 kW), dizelski ima 340 KM (250 kW), ponujajo pa seveda tudi najsodobnejši samodejni menjalnik in štirikolesni pogon 4matic. Kmalu se bodo prodajni paleti pridružili še 4-valjni motorji. Osnovna cena novega CLS se trenutno začne pri 78.930 evrih. az