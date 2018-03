Od nekdaj je veljalo, da imajo Japonci svojevrsten pristop do življenja in včasih stvari vidijo malce drugače. Čast je veliko pomembnejša od marsičesa drugega, pot do nje je navadno speljana čez trnje, prepreke in na videz nepremagljive ovire. A ko pridejo na cilj, je toliko več vredno. In če kje, potem velja v avtomobilski industriji, da so morali premagati marsikaj, tudi predsodke pri kupcih, da so se lahko povzpeli na avtomobilski Olimp.

A so se, dokaz za to sta dva avtomobila, ki smo ju to pot postavili ob bok. Mazdo CX-5 in nissana X-trail, ki vsak po svoje nagovarjata enake kupce, tiste pač, ki sledijo sodobnim trendom in želijo na svojem parkirišču videti srednje velikega športnega terenca. In ki se zavedajo, da kakšen dodaten centimeter pri dolžini ali višini avtomobila ni odveč, podobno kot dodaten konjič pod motornim pokrovom ne. Mazda je s CX-5 zaorala ledino, saj je na kolesa postavila prestižni avtomobil, ki združuje več stvari v enem: je sodoben, udoben, miren, z odličnim podvozjem, hkrati pa ni preveč razigran ali, če želite, igračkast. Ne, je ravno prav nov in ravno prav enostaven za vožnjo in do uporabnika prijazen, da ponuja vse to, kar sodobni voznik in sopotniki na cesti potrebujejo. Je zmes ravno prav vsega, kot recept, ki predvideva vsakega po kanček, končna jed pa je odlična. Oblikovno sodoben, ravno prav dinamičen in s svojimi 4,55 metra dolžine kar velik, a še vedno obvladljiv. Svoje doda še višina 1,68 metra, zaradi česar je občutek prostornosti v potniški kabini več kot dober. Ne smemo pozabiti na 506-litrski prtljažnik, ki je pisan na koži štiričlanski družini.

Nissan je z X-trailom že zaradi izvora moral poseči po malce drugačnem receptu. Z nekaj manjšim qashqaijem so orali ledino med športnimi terenci, X-trail samo sledi njegovim smernicam. Je pa večji in težji ter tudi okornejši. A še vedno oblikovno izjemno zanimiv, da ne ostane neopažen. Je sicer nekaj manj ekstravaganten od tekmeca, manj nastopaški, tudi zato, ker mu kaj takega preprečujejo zunanje dimenzije. V dolžino meri 4,64 metra, torej precej več kot CX-5, njegova višina pa podobno kot pri mazdi zagotavlja prostornost potniške kabine. Vsaj na papirju zmogljivejši je tudi prtljažnik z osnovnimi 565 litri, a se v praksi zdi, da pogoltne enako število kovčkov in potovalk.

Velikost se seveda pozna tudi na cesti. CX-5 je okretnejši avtomobil, kar se posebno občuti pri dinamičnejši vožnji skozi ovinke, ko ugotovimo, da se za zajetnega športnega terenca pelje presenetljivo dobro. Tudi na slovenskih uničenih in nevzdrževanih cestah. X-trail je nekoliko okornejši, mehkejši, predvsem pa ne tako okreten, kar mu daje drug značaj. Od voznika zahteva nekoliko bolj umirjeno vožnjo, ki je po drugi strani lahko zelo udobna. Enako velja za voznikov delovni prostor. V mazdi je nekoliko konvencionalnejši, kar je lahko le dobro, saj je do uporabnika prijazen, vsa stikala so blizu, tudi položaj za volanom in udobje sta več kot zadovoljiva. Nissan stavi na podobne karte, njegova notranjost je do voznika prijazna. Pri obeh vozno udobje nadgradita samodejna menjalnika, mazdin ima šest stopenj, nissanov je brezstopenjski. Žal drugi zbuja občutek, kot da malce zamori poskočnost motorja.

Tudi pri dizelskih motorjih sta si primerljiva, saj ju na papirju ločita le dva konjička (177:175 v korist nissana), toda Mazdin agregat deluje veliko poskočneje, kar ne preseneča glede na nrav znamke, z nissanom pa se boste vozili veliko bolj umirjeno, preudarno, na trenutke celo leno. Kar ima seveda tudi dobre plati. Glede na drugačnost vožnje bi pričakovali, da bo razlika pri porabi v korist X-traila, ampak je bila zgodba obrnjena na glavo: mazda je na testu v povprečju porabila 7,5 litra goriva, nissan pa liter in pol več. Aerodinamika, teža (nissan tehta 140 kilogramov več), menjalnik – vse to pač zahteva svoj davek. Svoj davek terjata tudi ceni. Glede na kombinacijo opremljenosti (opremi revolution top in tekna sta najvišji mogoči ter razvajata pri udobju in zagotavljata visoko stopnjo varnosti) in zmogljivosti se ceni okoli 40 evrskih tisočakov ne zdita pretirani, na koncu smo imeli občutek, da je CX-5 pustil nekoliko boljši vtis. Več pa v sklepu.