Morski srnjaček Že prejšnji petek je Koprčane presenetil nenavaden prizor. V morju ob semedelski promenadi niso videli delfina, kita ali morskega psa, pač pa čisto navadnega gozdnega srnjaka. Na pomoč so prihiteli gasilci in lovci, a je pred njihovim prihodom srnjačku že uspelo priplavati na obalo. Očitno mu je bilo malce nerodno pred številnimi zvedavimi pogledi in se je skril kar v javna stranišča na koprski tržnici. Ves prestrašen, premražen in tresoč se je čisto mirno usedel na tla in počakal, da so ga lovci in gasilci prenesli do avtomobila in ga odpeljali v naravno okolje na območju Srmina. Lovci opozarjajo, da mladi srnjaki v tem času iščejo nov življenjski prostor, zaradi urbanizacije in vse manjšega življenjskega prostora pa se divjad včasih znajde v mestu. In morju. Mi dodajamo, da je še dobro, da je šlo za morje ob koprski obali. Kaj bi bilo, če bi srnjaček, recimo, zaplaval tja proti sredini piranskega zaliva. Mednarodni incident!

Kolo, ki zažiga Švicarski gorski kolesar je v avstrijskih Alpah povzročil pravi požar. In ne, ni odvrgel cigaretnega ogorka ali vžigalice. Tako divje se je spustil po bregu navzdol, da je eden od zavornih diskov dobesedno zažarel. Kolesar se je odločil, da malo počije, kolo je pustil na tleh in tako se je vnel šop suhe trave. Kolesar je skupaj s še dvema kolegoma kolesarjema skušal pogasiti ogenj, a se je ta hitro širil po težko dostopnem terenu. Ne boste verjeli, ampak požar zaradi hitrega kolesarja je bil tako obsežen, da se je z njim spopadlo kar 150 gasilcev, pa jim ga ni uspelo ukrotiti. Požar so pogasili šele ob pomoči dveh helikopterjev! Se bo pa kolesar lahko zdaj hvalil kolegom, da ima dobesedno res kolo, ki zažiga.

Zlasali sta se Učiteljice nimajo lahkega dela. Otroci so vse hujši, vse več pravic imajo, starši v šolo hodijo z odvetniki, da o sindikalnih mojstrih, ki se z vlado skregajo, tik preden vlada odstopi in se učiteljice pod nosom obrišejo za povišico, ne pišemo. Nič drugače, bi rekli, ni z učiteljstvom na Hrvaškem. Tudi tam morajo pogosto poseči vmes, ko se učenci zravsajo med seboj. Zato nas je toliko bolj presenetila tale novica iz osnovne šole v Požegi. Tam so policisti obravnavali pretep med dvema ženskama, starima 51 in 55 let. Ja, zdaj ste že uganili. Učiteljici sta bili. Najprej sta se menda glasno zmerjali, nato pa sta si skočili v lase. Kakšna nora zabava za učence je to morala biti.

Pijani kopilot prizemljil letalo Letališko osebje v nemškem Stuttgartu je tik pred letom opazilo, da se kopilot letalske družbe TAP Air Portugal opoteka in smrdi po alkoholu. Uslužbenec, ki je opazil pijanega kopilota, je o tem obvestil letališke oblasti. Te so odločile, da 40-letni kopilot v takem stanju pač ne more upravljati letala. Policija je pijanega kopilota nato pridržala in ga priprla, ostal pa je tudi brez licence za letenje. In kar je najbolj bizarno, pijani kopilot je načrte prekrižal več kot sto potnikom. Letalska družba namreč v tako kratkem času ni mogla priskrbeti nadomestne posadke, potniki pa so tako morali konec tedna preživeti v Nemčiji. Morda pa so se zapili potem skupaj s pilotom. Kopilot je imel dovolj…