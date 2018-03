Po dolgem času se v Stožicah obeta nogometni spektakel na zelenici in polnih tribunah, kjer bo tudi več kot 40 menedžerjev iz tujine. Olimpija vstopa v derbi z izjemno popotnico šestih spomladanskih zmag in Stožicami kot pravo domačo trdnjavo, ki očitno postaja pravo zmajevo gnezdo. Ljubljančani so v letošnji sezoni na domačem igrišču na 13 tekmah dosegli 12 zmag (edini remi avgusta lani v derbiju Mariborom 0:0) in imajo razliko v golih 33:4(!). Današnja tekma 25. kroga državnega prvenstva je zrelostni izpit za trenerja Igorja Bišćana in igralsko zasedbo, v kateri je Slovencev le še za vzorec.

Zaradi štirinajstdnevnega premora je forma obeh ekip neznanka. Ni dvoma, da je Maribor dvignil pripravljenost po slabem startu v pomlad, saj je Zahović z afero poskrbel, da se je ekipa štirinajst dni lahko pripravljala v osami. Bišćan ima glede na kadrovsko zasedbo več rešitev, za igralce pa bo to preizkus, kako igrajo pod velikim pritiskom pomembnosti tekme in pričakovanj navijačev. S porazom bi Maribor vrnili v igro za prvaka in si naredili slabo popotnico v peklenski april z dvema tekmama na teden, ko jih čakata tudi pokalni tekmi z vse boljšim Celjem in odličnimi Domžalami, ki glede na formo po tihem računajo, da bi se lahko dvoboj za prvaka spremenil v troboj.

Viole obiskale igralce na treningu

Darko Milanič sporoča, da v Ljudskem vrtu komaj čakajo derbi, saj je stanje v kadru bistveno boljše. Povsem tiho, brez kakršne koli izjave, četudi za klubski kanal, pa tudi ni šlo. Najbrž tudi zato ne, ker so nogometaše Maribora na četrtkovem večernem treningu obiskale viole. In glasno sporočile: nikoli ne bo »prišo« dan, ko ti ostal boš sam. »Čutimo, da je podpora ogromna,« je včeraj v klubsko kamero sporočil Darko Milanič. Že v sredo je branilec Saša Ivković – podobno kot Martin Milec v Stožicah – izpostavil, da se vsakemu velikemu klubu zgodi obdobje rezultatske krize.

Po seriji potez zunaj igrišča in reakcij nanje se je Maribor lahko umaknjen od medijske pozornosti pripravil na derbi. In se vrnil tja, kjer so neposredne težave tudi nastale. Na igrišču. Če je Milanič, ki ima z izjemo Doumbiaja na voljo celoten kader, v preteklosti včasih rigidno vztrajal pri uspešnem modelu, uspešnega sistema z izjemo gostovanja pri skromnem Ankaranu še ni našel. Taktičnih eksperimentov ni manjkalo, kot tudi ne priložnosti, vendar so bili rezultati sploh v Ljudskem vrtu klavrni. Prvaki, ki so v jesenskem evropskem urniku izgubili le tekmo v Celju, so v Ljudskem vrtu izgubili dvakrat zapored, na štirih domačih tekmah pa osvojili dve točki.

Večja ko je konkurenca, večji je pritisk, večje so težave. Vsaj na petih letošnjih tekmah je bilo tako. Po prihodu Alexandra Cretuja (in odhodu Marwana Kabhe), ob poškodbi Blaža Vrhovca in neizstopajočih predstavah Aleksa Pihlerja ter povratniku Amirju Derviševiću še ni našel sidrišča moštva, ki se je ob prebliskih Dareta Vršiča večinoma reševalo po bokih, Maribor pa ni deloval stabilno niti v obrambi, ki je prejela šest golov.