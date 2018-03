Januarja letos so ljubljanski policisti poročali o najdbi kar 1798 sadik prepovedane konoplje v okolici Vrhnike, včeraj pa je pred ljubljansko okrožno sodnico Vesno Podjed stopil obtoženi 41-letni Jaka Rajh, ki mu tožilstvo očita gojenje in namen prodaje omenjenih rastlin.

Tožilstvo na predobravnavnem naroku obtožnice ni predstavilo, iz januarskega policijskega poročila pa je razvidno, da je bilo skoraj 1800 sadik ob policijskem zasegu visokih od 20 do 90 centimetrov. Po naših informacijah naj bi Rajh v Borovnici v najetih prostorih uredil laboratorij za hidroponično gojenje konoplje. Policisti so mu takrat poleg 1798 sadik zasegli še okoli pol kilograma rastlinskih delcev marihuane v različnih posodah, vso opremo za gojenje in mobilna telefona. Osumljeni je moral po aretaciji konec januarja pred preiskovalnega sodnika in v pripor, kjer ostaja, čeprav je Rajh včeraj sodišče (neuspešno) prosil, da bi se iz pripora na Povšetovi preselil v hišni pripor k mami v Rožno dolino. Po mnenju obtoženega nevarnosti, da bi ponovno začel gojiti marihuano, v hišnem priporu pri mami ne bi bilo.

Dogajanje pred včerajšnjim predobravnavnim narokom je namigovalo, da bo Rajh krivdo morda priznal, vendar si je vmes očitno premislil. »Krivde ne priznam,« je dejal sodnici, potem ko je ljubljanska okrožna tožilka Petra Ferdin povedala, da bo ob morebitnem priznanju krivde zanj zahtevala skupno kazen dveh let in pet mesecev zapora. Leto in pol meseca zapora bi zahtevala zaradi tokrat zaseženih mamil, preostali del kazni bi se nanašal na preklic junijske pogojne obsodbe.

Obrambo zanimajo aktivnosti policistov

Obramba je včeraj že nakazala, kako bo za obtoženega poskušala doseči boljši izid od ponujene kazni dveh let in pet mesecev zapora v zameno za priznanje krivde. Rajhov zagovornik Andrej Baraga je kot dokazni predlog sodišču predlagal, naj na policijski postaji Vrhnika preveri, ali so policisti med avgustom in novembrom lani opravili kakšno preverjanje Rajhovega avtomobila ali Rajha samega. V kazenski ovadbi so policisti namreč navedli, da so novembra 2017 prejeli anonimno prijavo o gojenju marihuane, obtožnica pa Rajha bremeni ukvarjanja z drogo že od avgusta. »Vprašanje je, ali niso policisti aktivnosti opravljali že pred prijavo,« je Baraga včeraj obrazložil dokazni predlog obrambe in dodal, da bi bilo lahko to problematično z vidika utemeljenih razlogov za sum in začetka predkazenskega postopka.

Prav zaradi navedenega dokaznega predloga si je obramba včeraj pridržala pravico do morebitnega predloga za izločitev dokazov do takrat, ko bodo pojasnjene aktivnosti policistov med avgustom in novembrom. Če bo sodišče to razčiščevanje seveda sploh dopustilo, saj lahko dokazni predlog tudi zavrne. Glavna obravnava je razpisana za sredino aprila.