Pred približno dvema mesecema sta mlada Francoza Laura Ledoux in Benoit Richard v domačem mestecu La Ferriere na skoraj skrajnem zahodu Francije sedla vsak na svoje kolo in ga usmerila proti končnemu cilju: več tisoč kilometrov oddaljeni Japonski. Tja bosta prispela čez približno dve leti, za seboj bosta takrat imela skoraj 25.000 prekolesarjenih kilometrov. Na svoji poti sta prečkala tudi Slovenijo in se za dva dni ustavila v Ljubljani.

Pot je hkrati cilj

Njun prvi stik s Slovenijo je bil Koper, od doma do slovenskega glavnega mesta sta nabrala dobrih dva tisoč kilometrov. »To je šele začetek,« se zasmejita mlada Francoza, ki prav veliko časa za priprave nista porabila. Pred tem se s kolesom namreč za dlje kot tri dni nista odpravila nikamor. »Telo se bo sproti privadilo na napore in izzive,« sta prepričana in hkrati vesela, da se jima z utrujenostjo ali večjimi bolečinami za zdaj ni bilo treba spopasti. In kaj ju je spodbudilo k odločitvi za ta podvig? »Na kolesu si svoboden, lahko se ustaviš, si vzameš čas in spoznaš domačine. Ni pomemben samo cilj, doživetje je tudi pot do tja. Hkrati naju privlači Japonska, njena kultura,« razlaga Benoit Richard.

Približno sedemdeset kilometrov na dan prekolesarita, vsak peti dan si privoščita dan počitka. Z vremenskimi razmerami si ne belita glave, ustavil ju ni niti nenavadno hud mraz, ki je Evropo ukleščil konec februarja. »Seveda je prijetneje kolesariti v soncu, a niti dež in sneg nista ovira. Skušava pa poiskati ravnejše poti, se izogniti največjim vzponom in zaobiti najprometnejše ceste, saj vsi vozniki do kolesarjev niso obzirni. Pot od Kopra do Ljubljane nama je bila všeč, ker je glavna prometna žila avtocesta, zato na lokalnih cestah ni bilo toliko prometa,« sta s prvim stikom s Slovenijo zadovoljna kolesarja.