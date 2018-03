Prepričan je bil, da bi to lahko škodovalo njegovi karieri, saj je med ženskami veljal za seks simbol. Zato je celo svoje partnerje, ki so bili odkriti homoseksualci, silil, naj se skrivajo. Tako ga je bilo strah, da se je celo izogibal stikom s heteroseksualnimi moškimi: »Nisem želel niti, da bi za isto mizo sam sedel s kakšnim režiserjem ali producentom, ker sem se bal, da bi potem ljudje govorili, da sem gej.« Zdaj mu je za vse to žal in priznava, da je preveč energije porabil za skrivanje svoje seksualnosti. O tem je že pisal v svoji avtobiografiji, kjer je opisal, kako je, četudi je imel romantična razmerja z moškimi, v sebi še vedno zanikal, da je homoseksualec.

Vse pa se je spremenilo, ko je spoznal svojega sedanjega moža Jwana Yosefa. Spoznala sta se na spletu. Po šestih mesecih dopisovanja sta se končno srečala in Ricky Martin trdi, da se je zaljubil na prvi pogled in se zaklel, da se bo s tem moškim poročil. Poročila sta se po dveh letih zveze, januarja letos. Zdaj vzgajata devetletna dvojčka Mattea in Valentina, ki ju je Martinu rodila nadomestna mati. Ricky Martin zdaj sinovoma z veseljem razloži, da imata dva očeta zato, ker so sodobna družina: »Vemo, da nosimo to zastavo, in z njo na vso moč mahamo.«