Sežanski Kras, ki ga kupuje Jata Emona, lahko spet samostojno posluje, saj so banke v četrtek odblokirale še zadnjega od osmih transakcijskih računov podjetja, je danes potrdil direktor Jate Emona Stojan Hergouth. Kras je sicer v postopku preventivnega prestrukturiranja, pogajanja s finančnimi upniki potekajo.

V Krasu medtem nadaljujejo pogajanja s finančnimi upniki, v največji meri so to banke. Kot je prejšnji teden za STA pojasnil direktor družbe Borut Volk, ne glede na zakonsko omogočene roke in postopke, načrtujejo zaključiti pogajanja in skleniti dogovor s finančnimi upniki v roku štirih do petih mesecev.

Reševanje finančne slike v podjetju je sicer prioriteta za Kras. Od izida pogajanj in sklenitve sporazuma o finančnem prestrukturiranju z upniki je odvisna tudi odločitev o dokončnem statusu obrata Mesnin dežele Kranjske (MDK).